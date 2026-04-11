Ex-jogadores e Jorge Jesus se reúnem em chamada para celebrar aniversário de Everton Ribeiro Estadão Conteúdo 11.04.26 13h22 O aniversário de 37 anos de Everton Ribeiro virou reencontro virtual de uma das gerações mais marcantes da história recente do Flamengo. Nesta sexta-feira, o meia recebeu uma chamada de vídeo com antigos companheiros e com o técnico Jorge Jesus. O registro foi compartilhado por Diego Ribas nas redes sociais e reuniu, além dele, Diego Alves, Rafinha e Filipe Luís. Do outro lado da tela, estavam personagens centrais de um time que conquistou títulos e ficou marcado pela torcida rubro-negra em 2019. Everton Ribeiro defendeu o Flamengo entre 2017 e 2023, período em que disputou 394 partidas, marcou 46 gols e conquistou 11 títulos. O clube também homenageou o jogador nas redes sociais. "Feliz aniversário, Miteiro! Foi uma honra ter você vestindo o Manto Sagrado e alegrando a nossa gente. Você e sua família para sempre serão parte da Nação!", publicou. Hoje no Bahia, Everton mantém vínculo com aquela geração que entrou para a história. Os ex-companheiros que participaram da chamada já encerraram a carreira, enquanto Filipe Luís chegou a iniciar trajetória como técnico no comando do Flamengo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo Bahia Everton Ribeiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05 FUTEBOL O 7 é místico! Veja as goleadas sofridas pelo Paysandu por 7 gols; saiba quem é o carrasco bicolor Assim como o Papão venceu muitos adversários por 7 gols, o Papão também sofreu algumas goleadas ao longo da sua história 10.04.26 14h42 futebol Nacional celebra vitória histórica sobre o Paysandu e fim de tabu de 25 anos: 'Uma história escrita' Naça venceu o Papão por 7 a 0 na última quinta-feira (9), pela Copa Norte 10.04.26 10h45 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Bundesliga, Série A saudita, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 11.04.26 7h00 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 FUTEBOL Conmebol abre investigação sobre ausência de Renato Gaúcho em estreia do Vasco na Sul-Americana O caso está sendo analisado com base no Código Disciplinar da entidade, que trata de condutas consideradas inadequadas no ambiente do futebol 11.04.26 9h41 FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05