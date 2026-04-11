Conmebol abre investigação sobre ausência de Renato Gaúcho em estreia do Vasco na Sul-Americana O caso está sendo analisado com base no Código Disciplinar da entidade, que trata de condutas consideradas inadequadas no ambiente do futebol Estadão Conteúdo 11.04.26 9h41 Renato Gaúcho (Matheus Lima / Vasco da Gama) A Conmebol iniciou um procedimento disciplinar para investigar a ausência do técnico Renato Gaúcho na estreia do Vasco na Copa Sul-Americana. A partida, contra o Barracas Central na Argentina, terminou em empate de 0 a 0. O auxiliar Marcelo Salles comandou a equipe, que jogou com reservas. A entidade analisa o caso com base no Código Disciplinar, que regula condutas inadequadas no ambiente do futebol. A investigação foca na decisão do treinador de não viajar, apesar de não haver impedimentos aparentes para sua presença. O Vasco havia modificado a inscrição da comissão técnica antes do confronto. O clube retirou o nome de Renato Gaúcho da lista e adicionou Bruno Lazaroni, responsável por assinar a súmula. Dias depois, o time reverteu a decisão e reinscreveu o técnico. Justificativa interna do clube Internamente, a justificativa para a ausência foi o desgaste da sequência de jogos. A comissão técnica optou por preservar os principais jogadores para o compromisso seguinte. A prioridade era a condição física do elenco em meio a uma logística apertada. Prazo para defesa e possíveis punições O Vasco terá um prazo até o dia 15 para apresentar sua defesa oficial à Conmebol. As sanções previstas no regulamento incluem advertência e multa, dependendo do parecer final sobre o ocorrido. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Vasco Renato Gaúcho COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05 FUTEBOL O 7 é místico! Veja as goleadas sofridas pelo Paysandu por 7 gols; saiba quem é o carrasco bicolor Assim como o Papão venceu muitos adversários por 7 gols, o Papão também sofreu algumas goleadas ao longo da sua história 10.04.26 14h42 futebol Nacional celebra vitória histórica sobre o Paysandu e fim de tabu de 25 anos: 'Uma história escrita' Naça venceu o Papão por 7 a 0 na última quinta-feira (9), pela Copa Norte 10.04.26 10h45 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Bundesliga, Série A saudita, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 11.04.26 7h00 FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 Copa Libertadores da América Mirassol x Lanús: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/04) pela Libertadores Mirassol e Lanús jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 08.04.26 18h00