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Conmebol abre investigação sobre ausência de Renato Gaúcho em estreia do Vasco na Sul-Americana

O caso está sendo analisado com base no Código Disciplinar da entidade, que trata de condutas consideradas inadequadas no ambiente do futebol

Estadão Conteúdo
fonte

Renato Gaúcho (Matheus Lima / Vasco da Gama)

A Conmebol iniciou um procedimento disciplinar para investigar a ausência do técnico Renato Gaúcho na estreia do Vasco na Copa Sul-Americana. A partida, contra o Barracas Central na Argentina, terminou em empate de 0 a 0. O auxiliar Marcelo Salles comandou a equipe, que jogou com reservas.

A entidade analisa o caso com base no Código Disciplinar, que regula condutas inadequadas no ambiente do futebol. A investigação foca na decisão do treinador de não viajar, apesar de não haver impedimentos aparentes para sua presença.

O Vasco havia modificado a inscrição da comissão técnica antes do confronto. O clube retirou o nome de Renato Gaúcho da lista e adicionou Bruno Lazaroni, responsável por assinar a súmula. Dias depois, o time reverteu a decisão e reinscreveu o técnico.

Justificativa interna do clube

Internamente, a justificativa para a ausência foi o desgaste da sequência de jogos. A comissão técnica optou por preservar os principais jogadores para o compromisso seguinte. A prioridade era a condição física do elenco em meio a uma logística apertada.

Prazo para defesa e possíveis punições

O Vasco terá um prazo até o dia 15 para apresentar sua defesa oficial à Conmebol. As sanções previstas no regulamento incluem advertência e multa, dependendo do parecer final sobre o ocorrido.

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