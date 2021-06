Ex-jogadores Amaral e Aloisio Chulapa recebem vacina contra Covid-19 no Acre e são criticados

Os ex-jogadores Amaral e Aloisio Chulapa receberam, nesta terça-feira, a vacina contra o Covid-19 em Rio Branco, no Acre. Os dois ex-atletas estão no estado para a disputa de um amistoso solidário em Epitaciolândia mas não são moradores da região, o que causou críticas nas redes sociais da prefeitura por acreanos.

> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2021 e simule as rodadas!+ Conheça o novo app do LANCE! e fique por dentro dos resultados e notícias!

- Estou aqui no acre, vim tomar a vacina aqui, a única! Quero agradecer o secretário de saúde, ao prefeito e ao SUS do Acre. Viva o Acre - comemorou Amaral.

- Viva o Acre, viva o SUS. Secretário, prefeito, muito obrigado. Estou muito feliz. Quem vai aplicar a vacina no Chula é um palmeirense doente. Seguindo os protocolos e tá perto aqui do Chula e tava falando do passe para o Mineiro no Mundial. Obrigado pelo carinho, pela recepção, sensacional - celebrou Aloisio Chulapa.

As duas vacinações foram publicadas nas redes sociais da prefeitura de Rio Branco, capital do Acre. Os dois posts receberam muitas críticas da população local que questionou a vacinação de pessoas que não moram no estado.

- Parabéns, nota zero! O foco não deveria ser em quem mora aqui não? - questionou um internauta.

- Que vantagem tem isso? Vacinem o povo do Acre! Prefeitura sem noção - criticou outra acreana.

- Em vez de avançar na idade fica divulgando pessoas de outros Estados tirando a vez de acreanos que querem tomar - reclamou outro.

- O cara vem de outro estado tomar vacina aqui e vocês ainda ficam vangloriando isso. Vão vacinar o povo daqui - criticou mais um.

Veja as publicações originais abaixo.