Ex-jogador do Manchester United morre aos 36 anos após luta contra o câncer

Joe Thompson, ex-jogador de futebol e formado nas categorias de base do Manchester United, faleceu aos 36 anos em decorrência de um linfoma em estágio quatro. A informação foi confirmada nesta sexta-feira, 18, por veículos britânicos como a BBC e The Guardian. A notícia comoveu o futebol inglês e gerou diversas homenagens nas redes sociais, incluindo uma mensagem do próprio Manchester United.

Thompson enfrentava sua terceira batalha contra o câncer desde o ano passado, quando foi diagnosticado novamente com a doença — um tipo de câncer no sangue — já em estágio avançado, com metástases nos pulmões. O ex-atleta já havia superado o câncer duas vezes durante sua carreira, tornando-se símbolo de luta, resiliência e superação. Ele deixa a esposa, Chantelle, e duas filhas, Thailula e Athena Rae.

Sua primeira luta contra a doença aconteceu em 2013, enquanto atuava pelo Tranmere Rovers. Na época, com apenas 23 anos, foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin, uma forma rara de câncer. Após um tratamento intenso de quimioterapia, entrou em remissão em 2014 e manifestou o desejo de retornar aos gramados.

Mesmo com os desafios, Joe retomou a carreira e defendeu clubes como Bury e Carlisle United. Em 2016, voltou ao Rochdale, onde havia se profissionalizado. No entanto, em 2017, recebeu uma nova e devastadora notícia: o câncer havia retornado.

Dessa vez, Thompson precisou passar por um arriscado tratamento com células-tronco. Com coragem, enfrentou a doença mais uma vez, vindo a se aposentar em 2019, aos 29 anos.

Joe iniciou sua trajetória nas categorias de base do Manchester United, mas foi dispensado aos 16 anos. Pouco depois, ingressou no Rochdale, estreando profissionalmente aos 17. Ao longo de sua carreira, defendeu apenas clubes ingleses, incluindo Wrexham, Southport, Tranmere, Bury e Carlisle.

Homenagens

O Rochdale, clube onde Thompson começou e encerrou a carreira, manifestou pesar pela perda do ex-jogador:

"Ficamos devastados ao saber do falecimento da lenda de Dale, Joe Thompson. Nossos pensamentos estão com a família e os amigos de Joe neste momento incrivelmente triste. Um dos nossos."

O Manchester United também prestou homenagem:

"Um homem que personificou os valores do nosso clube. É com tristeza que informamos que Joe Thompson faleceu. Uma personalidade calorosa que tinha uma conexão profunda com nosso clube desde jovem. Nossos pensamentos estão com a família e os amigos de Joe neste momento difícil."