Ex-jogador, campeão do mundo com a Seleção, e filho são agredidos em Curitiba: 'Agressão covarde'

O ex-jogador de futebol Kléberson, campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, contou que ele e o filho foram vítimas de agressão em Curitiba-PR. Conforme o relato do ex-atleta, o caso ocorreu na BR-277, na cidade paranaense.

Por meio das redes sociais, Kléberson contou como a situação aconteceu. O ex-jogador afirmou que ele e o filho estavam dirigindo pela rodovia em carros separados quando um motorista, em alta velocidade, apareceu.

"Hoje venho às minhas redes sociais para compartilhar um episódio extremamente triste e revoltante. Minha família foi vítima de um ato de violência que jamais esqueceremos. Minha esposa, meu filho e minhas filhas pequenas sofreram uma agressão que ficará marcada para sempre em nossas memórias", relatou o ex-jogador.

Segundo o campeão mundial, o homem queria que os dois saíssem do caminho para que ele pudesse realizar a ultrapassagem. No entanto, não era possível liberar o espaço devido ao grande fluxo de veículos.

Assim, conforme o relato, o motorista desceu do carro e agrediu o filho de Kléberson. Com isso, o ex-jogador desceu do seu veículo para ajudar o filho, mas foi atingido pelo homem com um soco no rosto.

Além dos dois, as filhas presenciaram a cena. Kléberson afirmou que fez um Boletim de Ocorrência e espera que o agressor seja encontrado. Além disso, pai e filho receberam atendimento médico e realizaram perícia no IML.

Homem teria agredido pai e filho (Reprodução / Instagram)

"Fomos vítimas de uma agressão covarde, sem qualquer justificativa. Meu filho levou tapas e socos, e eu também fui agredido física e moralmente, diante de tantas testemunhas ali presentes. A dor física passa, mas a dor na alma de um pai ao ver seu filho sendo atacado dessa maneira ficará para sempre", disse.

"Quero agradecer aos policiais que nos atenderam com muita atenção. Fizemos o boletim de ocorrência e confiamos na polícia para identificar o agressor, já que o veículo utilizado está registrado em nome de uma grande e conhecida empresa na Região Metropolitana de Curitiba", concluiu o campeão mundial.

Kléberson marcou seu nome na história do futebol brasileiro ao conquistar o pentacampeonato com a Seleção Brasileira em 2002. O ex-jogador, que atuava como meia, também se destacou no esporte com passagens pelo Flamengo, Atlético-PR e Manchester United, da Inglaterra.