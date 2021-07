Ex-lutador do UFC sofre acidente grave e empresário cria ‘vaquinha’ para ajudar

Ex-lutador do UFC, John Dodson, que já disputou o título em duas oportunidades na principal organização de MMA do mundo, sofreu um acidente de carro na última sexta-feira (2), nos Estados Unidos. O peso-mosca, de 36 anos, estava indo com a família para o Texas passar férias. Nas redes sociais, o empresário do atleta, Ricky Kittenstette, afirmou que o lutador e os familiares estão bem e já receberam alta do hospital.

Na mesma publicação, o agente ainda criou uma vaquinha online com meta de US$ 50 mil (pouco mais de R$ 250 mil reais) para pagamento dos custos médicos e outros itens financeiros por conta do acidente.

Dodson tinha luta marcada pelo XMMA contra Cody Gibson no próximo dia 30, mas precisou deixar o card. O peso-mosca foi dispensado do UFC após derrota Merab Dvalishvili em 2020. Foi o terceiro revés em quatro lutas. No geral, o americano apresenta um cartel de 21 vitórias e 12 derrotas no MMA.

Um dia após o acidente, o lutador se manifestou nas redes sociais: - Só para que todos saibam, nós estamos vivos e ninguém se machucou seriamente. O carro no qual batemos foi deixado no meio da estrada depois que aquela pessoa bateu em um caminhão e outro carro bateu neles também. Ele não estava com o alerta ligado, nenhum sinalizador ou outra forma de aviso para que nós soubéssemos. Eu atingi o carro e nós capotamos - explicou John.

- Não sei quantas vezes (capotamos o carro), mas, por sorte, os cabos do canteiro central nos impediu de capotar para a pista com o tráfego na outra direção. O cara fugiu a pé depois que ele viu meu veículo capotar. Eu tenho que agradecer a Infinite pelo design da SUV, porque ele protegeu minha família e eu de morrermos. Nós tivemos sorte que ninguém morreu e nós pudemos viver para ver outro dia, e ser relembrados de quão sortudos nós somos. A vida é curta e você não sabe quando ela vai acabar, então aproveite - completou.

John Dodson, ex-lutador do UFC (Foto: Reprodução/Instagram)