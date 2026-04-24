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Ex-atacante da seleção nigeriana morre aos 40 anos após sofrer mal súbito em jogo amistoso

Estadão Conteúdo

Uma triste notícia deixou o futebol nigeriano em luto nesta sexta-feira. Ex-atacante da seleção africana entre 2009 e 2011, Michael Eneramo morreu aos 40 anos após sofrer um mal súbito quando disputava um jogo amistoso em Ungwan Yelwa, em Kaduna, onde nasceu.

Segundo a Federação Nigeriana de Futebol (NFF), o atacante havia entrado apenas no segundo tempo do amistoso e, com somente cinco minutos em campo, acabou sentindo-se mal e caído no gramado.

O jogo era disputado em uma escola primária de Kaduna e Eneramo buscava manter a forma para encontrar um novo clube - havia defendido equipes da Tunísia, Argélia, Arábia Saudita, Turquia e Chipre. Ele desmaiou em campo e, após tentativas de reanimação, veio a óbito.

"Com profunda tristeza, tomamos conhecimento do falecimento do nosso ex-futebolista Michael Eneramo. Sempre será lembrado pela luta que travou sob a nossa camisa vermelha e branca... A nossa condolência à família e aos entristecidos com a sua partida. Desejamos que Deus acolha o nosso falecido jogador em paz eterna", escreveu o Sivasspor.

"Estamos profundamente entristecidos ao saber do falecimento de Michael Eneramo. Estendemos nossas condolências à sua família e entes queridos. Descanse em paz, Michael", prestou homenagem o Besiktas.

O Galatasaray também se solidarizou com a morte de Eneramo. "Lamentamos profundamente ouvir sobre a morte de Michael Eneramo, que jogou por vários clubes na Super Liga turca. Todos no Galatasaray SK estendem suas condolências à sua família, amigos e à federação de futebol da Nigéria."

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