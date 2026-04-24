Ex-atacante da seleção nigeriana morre aos 40 anos após sofrer mal súbito em jogo amistoso Estadão Conteúdo 24.04.26 12h28 Uma triste notícia deixou o futebol nigeriano em luto nesta sexta-feira. Ex-atacante da seleção africana entre 2009 e 2011, Michael Eneramo morreu aos 40 anos após sofrer um mal súbito quando disputava um jogo amistoso em Ungwan Yelwa, em Kaduna, onde nasceu. Segundo a Federação Nigeriana de Futebol (NFF), o atacante havia entrado apenas no segundo tempo do amistoso e, com somente cinco minutos em campo, acabou sentindo-se mal e caído no gramado. O jogo era disputado em uma escola primária de Kaduna e Eneramo buscava manter a forma para encontrar um novo clube - havia defendido equipes da Tunísia, Argélia, Arábia Saudita, Turquia e Chipre. Ele desmaiou em campo e, após tentativas de reanimação, veio a óbito. "Com profunda tristeza, tomamos conhecimento do falecimento do nosso ex-futebolista Michael Eneramo. Sempre será lembrado pela luta que travou sob a nossa camisa vermelha e branca... A nossa condolência à família e aos entristecidos com a sua partida. Desejamos que Deus acolha o nosso falecido jogador em paz eterna", escreveu o Sivasspor. "Estamos profundamente entristecidos ao saber do falecimento de Michael Eneramo. Estendemos nossas condolências à sua família e entes queridos. Descanse em paz, Michael", prestou homenagem o Besiktas. O Galatasaray também se solidarizou com a morte de Eneramo. "Lamentamos profundamente ouvir sobre a morte de Michael Eneramo, que jogou por vários clubes na Super Liga turca. Todos no Galatasaray SK estendem suas condolências à sua família, amigos e à federação de futebol da Nigéria." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Nigéria luto Michael Eneramo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES esportes Clubes do Pará participam de Fórum do CBC e Sindiclubes orienta formação de atletas Assembleia Paraense e outros clubes do Pará estiveram reunidos em Campinas (SP), visando melhorias e capacitação de atletas para ciclos olímpicos 26.04.26 9h00 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 SÉRIE C Após goleada do Paysandu, Gabriel Mesquita destaca atuação e projeta próximos jogos Goleiro bicolor foi um dos destaques da equipe no jogo, com defesas importantes 25.04.26 20h27 futebol Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada 25.04.26 19h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES REMO Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável' Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários 26.04.26 13h24 Futebol Condé aponta falta de eficiência e improvisos após nova derrota do Remo Técnico vê evolução no desempenho, mas lamenta erros nas finalizações e impacto de desfalques na equipe 25.04.26 21h41 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 Futebol Estrangeiros ganham espaço no futebol paraense e dividem opiniões sobre custo Com aumento nas últimas temporadas, contratações fora do país geram debate sobre adaptação, investimento e resultados em Remo e Paysandu 26.04.26 8h00