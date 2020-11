Evra assume noivado um mês depois de se divorciar; Ex-esposa detona: 'Se tornou um rato'

A vida fora de campo do ex-lateral Patrice Evra sempre teve episódios polêmicos. Desta vez, o francês anunciou que está noivo de Margaux Alexandra, modelo 14 anos mais nova que o ex-jogador. Isso tudo apenas um mês depois de se divorciar de sua ex-esposa, Sandra.

Através de sua conta no Instagram, Evra se declarou a sua noiva e confirmou a nova etapa de sua vida pessoal. Na postagem, ele confirma que se relaciona com a modelo há mais de um ano, período que ainda estava casado com sua ex-esposa.

- Faz mais de um ano que estamos juntos. Você roubou o meu coração no primeiro segundo que nos conhecemos. Eu disse que você seria minha esposa para o resto da minha vida. Eu não consigo viver sem você, e mesmo quando você está perto de mim eu sinto sua falta. Você me achou louco quando eu pedi sua mão apenas três meses depois de nos conhecermos. Eu queria que todos os homens amassem suas mulheres do jeito que eu te amo - afirmou.

Procurada pelo "The Sun", Sandra, ex-esposa de Patrice Evra, demonstrou sua consternação com o caso. Segundo ela, ela só tomou conhecimento do novo relacionamento do ex-marido através das redes sociais.

- Evra saiu de casa em janeiro para uma viagem de trabalho de 15 dias e não retornou. No dia 4 de março, ele pediu o divórcio através de seu advogado. Levei muito tempo para perceber como ele se tornou um rato - disparou.

Esta não foi a primeira vez que Evra se envolveu em um relacionamento extraconjungal durante seu casamento. O ex-jogador já havia sido pego em dois relacionamentos por sua ex-mulher, sendo que em um deles Evra se tornou pai de duas crianças.