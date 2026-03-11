Everson brilha, Atlético-MG afunda Internacional e desencanta no Brasileirão Estadão Conteúdo 11.03.26 21h33 Apenas três dias após protagonizar o jogo com mais expulsões da história do futebol brasileiro na final do Campeonato Mineiro, diante do Cruzeiro, o Atlético-MG parece ter virado a página. Isso porque na noite desta quarta-feira, em partida válida pela quinta rodada do Brasileirão, o time mineiro recebeu o Internacional na Arena MRV, e com direito a gol relâmpago e show do goleiro Everson, superou o time gaúcho por 1 a 0. Apesar de abrir o placar nos primeiros instantes da partida, o vice-campeão mineiro viu o vice-campeão gaúcho crescer em campo e dominar as ações defensivas. Entretanto, Everson, que iniciou a confusão no domingo diante do Cruzeiro, praticou ao menos quatro milagres e garantiu a vitória do time da casa. Com o resultado, o Atlético-MG conseguiu se recuperar na competição nacional, foi a cinco pontos e se afastou das últimas colocações. Do outro lado, o Internacional segue sem vencer no torneio, com dois pontos, e continua na zona de rebaixamento. O duelo de vices estaduais começou quente em Belo Horizonte. Com segundos de jogo, Alerrandro recebeu na área, chutou e viu Ruan evitar o gol do Internacional quase em cima da linha. Entretanto, logo depois, com apenas um minuto de jogo, Hulk acionou Cuello, que driblou Bernabei e estufou as redes de Rochet, abrindo o marcador para o Atlético-MG. Desde então, o time gaúcho tentou reagir, mas pecou na finalização das jogadas, acumulando chutes para fora. A melhor delas foi aos 20, em tentativa de Bernabei. Do outro lado, o Atlético-MG conseguiu balançar as redes novamente com Cassierra, aos 47, após cruzamento de Hulk, mas o camisa 7 do time mineiro estava impedido e o gol foi anulado. Na volta para o segundo tempo, o Internacional teve a chance de empatar a partida logo aos dois, quando Alan Patrick cruzou para Carbonero, que livre, mandou para fora. O time da casa respondeu aos oito, quando Renan Lodi recebeu de Hulk, mas mandou para fora. Em sequência, o Internacional teve duas chances com Carbonero e Bernabei, mas em ambas, Everson operou milagres e evitou o empate gaúcho. No minuto seguinte, foi a vez de Hulk tentar deslocar Rochet, mas parou no goleiro. O time de Porto Alegre teve mais uma chance aos 19, quando Carbonero viu Everson brilhar novamente. E o goleiro do Atlético-MG não parou de trabalhar. Aos 23, foi a vez de Bernabei cruzar para Borré, que mandou de cabeça, e viu Everson defender de novo. Porém, desde então, o time mineiro conseguiu se firmar na defesa e não deu mais chances ao adversário, que viu Rochet evitar o segundo aos 40, em chute de Minda, e Everson garantir a vitória mineira aos 46, desta vez, em tentativa de Kayky. Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a sexta rodada do Brasileirão 2026. Neste sábado, o Atlético-MG vai até o Barradão para encarar o Vitória, a partir das 18h30. No dia seguinte, às 16h, é a vez do Internacional receber o Bahia, no beira-rio. FICHA TÉCNICA ATLÉTICO-MG 1 X 0 INTERNACIONAL ATLÉTICO-MG - Everson; Ruan (Preciado), Vitor Hugo (Tomás Pérez) e Iván Román; Alan Franco, Victor Hugo, Gustavo Scarpa (Minda) e Renan Lodi; Hulk, Cassierra (Reinier) e Cuello (Dudu). Técnico: Eduardo Domínguez. INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes (Bruno Tabata), Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Aguirre, Paulinho (Bruno Henrique), Alan Rodríguez e Alan Patrick (Vitinho); Carbonero (Kayky) e Alerrandro (Borré). Técnico: Paulo Pezzolano. GOL - Cuello, com um minuto do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Paulo Pezzolano, Bernabei, Ruan, Victor Gabriel e Vitor Hugo. RENDA - R$ 454.202,85. PÚBLICO - 10.132 torcedores. ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC). LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

Palavras-chave

futebol
Campeonato Brasileiro
Atlético-MG
Internacional 