EUA iniciam conversas com a Fifa para sediar o Mundial de Clubes de 2029, diz jornal A intenção é aproveitar o impacto positivo gerado pela realização da Copa do Mundo de 2026 Estadão Conteúdo 10.07.26 11h02 Troféu Super Mundial de Clubes (Divulgação/ Fifa) Os Estados Unidos estudam apresentar candidatura para receber a edição de 2029 do Mundial de Clubes. Segundo informações publicadas pelo jornal britânico "The Guardian", representantes do país já iniciaram conversas com a Fifa para discutir a possibilidade de sediar novamente a competição. De acordo com a publicação, ainda não há uma decisão oficial sobre a candidatura. As autoridades norte-americanas aguardam a entidade definir como será o processo de seleção da sede antes de formalizar qualquer proposta. A intenção é aproveitar o impacto positivo gerado pela realização da Copa do Mundo de 2026, disputada em parceria com México e Canadá. O sucesso de público e de arrecadação do torneio fortaleceu a percepção de que o país pode voltar a receber um grande evento organizado pela Fifa poucos anos depois. Andrew Giuliani, responsável pela força-tarefa da Copa do Mundo criada pelo governo de Donald Trump, destacou o crescimento da modalidade nos Estados Unidos e afirmou que a procura por partidas disputadas no país aumentou significativamente. "O futebol não é mais uma história do futuro nos Estados Unidos. Está acontecendo agora. Existe uma enorme demanda para assistir à Copa do Mundo no país", declarou. Segundo o "The Guardian", a Fifa vendeu cerca de 6,5 milhões de ingressos durante a Copa do Mundo de 2026, estabelecendo um novo recorde da entidade. A expectativa também é superar a meta de arrecadação de US$ 11 bilhões com o torneio. Embora os Estados Unidos apareçam como fortes candidatos, a disputa pela sede promete ser concorrida. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já manifestou interesse em receber o Mundial de Clubes de 2029, enquanto o Catar também surge entre os países que avaliam apresentar candidatura. Outro fator que pode influenciar a escolha é a possibilidade de a Fifa ampliar o torneio de 32 para 48 participantes a partir da próxima edição. A proposta conta com apoio de grandes clubes europeus e exigiria uma estrutura ainda maior para receber a competição. Até o momento, a Fifa não divulgou oficialmente o calendário nem os critérios para definir a sede do Mundial de Clubes de 2029. A expectativa, segundo o jornal britânico, é que a decisão seja tomada ao longo de 2027, após a eleição presidencial da entidade. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol EUA Fifa Mundial de Clubes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Adversário do Paysandu, Guarani perdeu apenas uma vez como visitante na Série C Time bicolor recebe a equipe paulista no próximo domingo (12), na Curuzu 10.07.26 12h35 MMA Sport Club Ultra BNF MMA edição 15 promete sacudir o Marajó neste sábado, 11 10.07.26 11h44 futebol Remo encaminha saída de Kayky Almeida e jogador deve ir jogar a Série B Jogador estaria sendo negociado com Sport-PE, que também acertou com Diego Hernández 10.07.26 11h39 Futebol Gramado pode ser um adversário a mais para o Papão 10.07.26 10h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES VÔLEI Brasil leva susto, bate Polônia e obtém vaga na fase final da Liga das Nações de vôlei feminino Com o resultado positivo nesta terceira etapa, o time brasileiro chegou aos 26 pontos 10.07.26 10h06 futebol europeu Filipe Luís explica escolha pelo Monaco e avisa: 'Ninguém é mais importante do que o time' Apesar da expectativa em torno da disputa da Liga dos Campeões e do Campeonato Francês, o treinador evitou estabelecer metas de longo prazo 08.07.26 13h22 Confusão Tumulto entre torcedores e policiais é registrado após eliminação de Marrocos na Copa do Mundo Conflito entre torcedores e polícia feriu várias pessoas na famosa 'Pequena Arábia' após derrota para a França 09.07.26 22h28 Futebol Remo tenta renovação de contrato com Marcelinho, mas não chega a acordo; entenda Informação é do jornalista Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal. 09.07.26 15h09