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EUA iniciam conversas com a Fifa para sediar o Mundial de Clubes de 2029, diz jornal

A intenção é aproveitar o impacto positivo gerado pela realização da Copa do Mundo de 2026

Estadão Conteúdo
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Troféu Super Mundial de Clubes (Divulgação/ Fifa)

Os Estados Unidos estudam apresentar candidatura para receber a edição de 2029 do Mundial de Clubes. Segundo informações publicadas pelo jornal britânico "The Guardian", representantes do país já iniciaram conversas com a Fifa para discutir a possibilidade de sediar novamente a competição.

De acordo com a publicação, ainda não há uma decisão oficial sobre a candidatura. As autoridades norte-americanas aguardam a entidade definir como será o processo de seleção da sede antes de formalizar qualquer proposta.

A intenção é aproveitar o impacto positivo gerado pela realização da Copa do Mundo de 2026, disputada em parceria com México e Canadá. O sucesso de público e de arrecadação do torneio fortaleceu a percepção de que o país pode voltar a receber um grande evento organizado pela Fifa poucos anos depois.

Andrew Giuliani, responsável pela força-tarefa da Copa do Mundo criada pelo governo de Donald Trump, destacou o crescimento da modalidade nos Estados Unidos e afirmou que a procura por partidas disputadas no país aumentou significativamente.

"O futebol não é mais uma história do futuro nos Estados Unidos. Está acontecendo agora. Existe uma enorme demanda para assistir à Copa do Mundo no país", declarou.

Segundo o "The Guardian", a Fifa vendeu cerca de 6,5 milhões de ingressos durante a Copa do Mundo de 2026, estabelecendo um novo recorde da entidade. A expectativa também é superar a meta de arrecadação de US$ 11 bilhões com o torneio.

Embora os Estados Unidos apareçam como fortes candidatos, a disputa pela sede promete ser concorrida. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já manifestou interesse em receber o Mundial de Clubes de 2029, enquanto o Catar também surge entre os países que avaliam apresentar candidatura.

Outro fator que pode influenciar a escolha é a possibilidade de a Fifa ampliar o torneio de 32 para 48 participantes a partir da próxima edição. A proposta conta com apoio de grandes clubes europeus e exigiria uma estrutura ainda maior para receber a competição.

Até o momento, a Fifa não divulgou oficialmente o calendário nem os critérios para definir a sede do Mundial de Clubes de 2029. A expectativa, segundo o jornal britânico, é que a decisão seja tomada ao longo de 2027, após a eleição presidencial da entidade.

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