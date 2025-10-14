'Eu o levarei para a Cadillac', diz Mario Andretti sobre possível saída de Leclerc da Ferrari Estadão Conteúdo 14.10.25 20h38 Após uma temporada complicada em 2025, rumores que circulam no paddock da Fórmula 1 indicam que Charles Leclerc pode deixar a Ferrari a partir de 2026. As especulações foram motivadas pelo fato de a escuderia italiana ser a única entre o top 4 que não conquistou nenhuma vitória este ano. Ao longo da disputa pelos Mundiais de Pilotos e Construtores, o chefe da equipe, Frédéric Vasseur, atribuiu os erros às fraquezas fundamentais do carro, isentando a responsabilidade dos pilotos. Embora as dificuldades tenham sido protagonistas no desempenho da Ferrari, Leclerc conquistou cinco pódios pela equipe, já Lewis Hamilton acabou finalizado entre os três melhores apenas nas corridas sprint - em Miami e em Xangai. A dualidade entre troféus e abandonos chamou a atenção de Mario Andretti, ex-piloto e conselheiro da Cadillac. O norte-americano já admitiu ser um "grande fã" do monegasco e garantiu que tem vontade de contratá-lo. "Se um dia ele quiser mudar de equipe, eu o levarei direto para a Cadillac", disse Andretti em entrevista ao jornal italiano "Corriere della Sera". O ex-piloto completou afirmando que a fase complicada da equipe com sede em Maranello não seria eterna. "Ferrari é Ferrari e, mais cedo ou mais tarde, voltará ao topo." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave automobilismo Fórmula 1 Cadillac Mario Andretti Charles Leclerc Ferrari COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo exibe mosaico de Nossa Senhora de Nazaré e provoca o Paysandu; veja fotos O Fenômeno Azul deu um show nas arquibancadas do Colosso do Bengui com a exibição de três mosaicos 14.10.25 19h48 Será? Possíveis mosaicos da torcida do Remo no Re-Pa vazam na internet; veja os desenhos Torcida do Remo esgotou todos os ingressos do lado A e promete fazer três mosaicos 14.10.25 16h48 RE-PA Remo e Paysandu já se enfrentaram 13 vezes no novo Mangueirão; veja o retrospecto Dessas 13 disputas, Papão venceu seis, Leão duas, e cinco terminaram empatadas. 14.10.25 16h32 RE-PA Re-Pa: Remo nunca venceu o Paysandu em 14 de outubro; veja o retrospecto do clássico nesta data Times voltam a se enfrentar nesta terça-feira (14) pela Série B do Brasileirão, em um Re-Pa cercado de tensão e que ocorre dois dias após o Círio de Nazaré. 14.10.25 15h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES Campeonato Brasileiro Série B Paysandu x Remo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/10) pela Série B Paysandu e Remo jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 14.10.25 18h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, amistosos internacionais e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira 14.10.25 7h00 É dia de clássico Com objetivos diferentes, Remo e Paysandu se enfrentam pela Série B Times chegam em momentos opostos na Série B, mas rodeados de cobranças. Leão mira o G-4, enquanto Papão tenta adiar o rebaixamento. 14.10.25 10h23 Zoação Torcedores do Remo provocam bicolores com panfletos no Mangueirão: 'Mucura vai cair para a Série C' Partida ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Mangueirão, em Belém 14.10.25 11h25