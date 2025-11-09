'Estou mais chateado por não ter entregado um fim de semana decente ao meu país', diz Bortoleto

A empolgação do público para ver um brasileiro novamente no Grande Prêmio de São Paulo não durou nem uma volta. Logo no primeiro giro da corrida deste domingo em Interlagos, Gabriel Bortoleto abandou a prova, finalizando um frustrante fim de semana para o piloto que pela primeira vez corria em casa na Fórmula 1.

O brasileiro ficou sem espaço ao travar uma batalha com Lance Stroll, da Aston Martin, e encostou a roda na grama, rodando e batendo no muro no "Bico de Pato", curva 10 da pista. "Acho que eu estava lutando na volta 1 com o Lance (Stroll). Bom, eu ultrapassei dois carros. Estava por fora na curva 10, tinha feito duas curvas por fora e dentro com ele. Chegou na curva 10, eu acho que ele não me viu, não sei. Ele abriu um pouco mais a curva do que tinha de espaço, me tocou e eu fui para a parede, porque não tem espaço ali. Ali é a parede. Quando eu fui para a parede, eu quebrei a suspensão, do jeito que eu bati", disse o brasileiro.

"Não tinha muito o que fazer. Ele (Stroll) não tem culpa, porque acho que é coisa de volta 1. Acontece isso toda hora. Foi só uma falta de sorte ali mesmo", completou.

No sábado, na corrida sprint, na última volta o brasileiro sofreu um forte acidente na reta principal a mais de 300km/h. Ele foi tentar ultrapassar Alex Albon, da Williams, a sua frente, deslizou na pista úmida e bateu forte contra os muros, vendo sua Sauber até decolar do chão.

Felizmente, Bortoleto não teve nenhuma lesão. Mas, por conta do acidente, a Sauber não conseguiu arrumar o carro do brasileiro a tempo dele fazer o treino classificatório. Com isso, foi último no grid. E na corrida de domingo, logo na primeira volta, deu adeus ao GP.

"Eu acho que eu vou estar mais forte do que nunca. Porque um final de semana como esse, não tem como ir pior. E na frente do meu país... Eu só vou ficar mais forte. Estou triste, mas hoje é hoje, amanhã é amanhã. Eu acho que vou acordar amanhã chateado ainda. No dia seguinte, menos chateado. Vai chegar o momento que eu vou falar que eu tenho que seguir em frente", analisou Bortoleto.

"Eu acho que eu estou mais chateado, não é pelo final de semana difícil, mas por não ter entregado um final de semana decente para o meu país, depois de tantos anos, sabe? Mas acho que faz parte. Eu sou muito grato por ir ao meu país. Porque o que o pessoal me apoiou... Eu tive que voltar no meio das arquibancadas. O pessoal gritando, sabe? Me motivando. O nosso país é o melhor nesse sentido", completou.

Mesmo assim, Bortoleto segue como uma das grandes promessas da Fórmula 1 aos 21 anos, marcando 19 pontos logo em seu ano de estreia e vindo credenciado pelos títulos da F3 e F2 em anos consecutivos.