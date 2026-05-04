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Estêvão volta ao Palmeiras para tratar lesão e mantém esperança de jogar a Copa do Mundo

O atacante de 19 anos usa, desde domingo, a estrutura da Academia de Futebol a pedido do estafe do atleta e do Chelsea

Estadão Conteúdo
fonte

Estevão, jogador do Palmeiras (César Greco/Palmeiras)

Menos de um ano depois de deixar o Palmeiras, Estêvão retornou ao clube que o revelou para o futebol. Mas não para jogar, e sim para tratar uma lesão muscular que pode o tirar da Copa do Mundo com a seleção brasileira.

O atacante de 19 anos usa, desde domingo, a estrutura da Academia de Futebol a pedido do estafe do atleta e do Chelsea. O clube paulista participa da recuperação do jogador, mas é o time inglês que determina os processos.

O Chelsea enviou um profissional para acompanhar esse período do tratamento de Estêvão no Brasil. Ele também é orientado por profissionais da Volt Sports Science, empresa de saúde e performance contratada pelo jogador.

O atleta trata uma lesão de grau 4 no músculo posterior da coxa direita que se revelou mais grave do que era esperado quando o atacante sentiu o problema muscular.

Estevão se machucou em duelo do Chelsea contra o Manchester United, no dia 18 de abril. Ele pisou em falso durante um contra-ataque e saiu de campo mancando e chorando.

Estêvão escolheu o tratamento conservador porque ainda tem esperança de que pode se recuperar a tempo de disputar o Mundial na América do Norte,, embora suas chances sejam pequenas. Se passasse por cirurgia, como queria o Chelsea, ele estaria fora do torneio.

O departamento médico da seleção brasileira mantém contato com todos os clubes que têm jogadores selecionáveis, incluindo o Chelsea, para acompanhar a situação de Estêvão.

A convocação do técnico Carlo Ancelotti para a Copa está marcada para 18 de maio e apresentação do grupo na Granja Comary será no dia 30. O Brasil estreia em 13 de junho, contra o Marrocos.

Ancelotti torce para que a seleção brasileira não tenha mais nenhuma baixa até a Copa. O treinador já não poderá contar com Rodrygo, que sofreu grave lesão no joelho, e o zagueiro Éder Militão, fora da Copa por causa de uma contusão na coxa que o fez passar por cirurgia.

Estêvão é um dos destaques do Chelsea. O jovem tem oito gols e quatro assistências em 36 partidas na temporada de estreia pelo time inglês.

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