Estêvão volta ao Palmeiras para tratar lesão e mantém esperança de jogar a Copa do Mundo O atacante de 19 anos usa, desde domingo, a estrutura da Academia de Futebol a pedido do estafe do atleta e do Chelsea Estadão Conteúdo 04.05.26 18h58 Estevão, jogador do Palmeiras (César Greco/Palmeiras) Menos de um ano depois de deixar o Palmeiras, Estêvão retornou ao clube que o revelou para o futebol. Mas não para jogar, e sim para tratar uma lesão muscular que pode o tirar da Copa do Mundo com a seleção brasileira. O atacante de 19 anos usa, desde domingo, a estrutura da Academia de Futebol a pedido do estafe do atleta e do Chelsea. O clube paulista participa da recuperação do jogador, mas é o time inglês que determina os processos. O Chelsea enviou um profissional para acompanhar esse período do tratamento de Estêvão no Brasil. Ele também é orientado por profissionais da Volt Sports Science, empresa de saúde e performance contratada pelo jogador. O atleta trata uma lesão de grau 4 no músculo posterior da coxa direita que se revelou mais grave do que era esperado quando o atacante sentiu o problema muscular. Estevão se machucou em duelo do Chelsea contra o Manchester United, no dia 18 de abril. Ele pisou em falso durante um contra-ataque e saiu de campo mancando e chorando. Estêvão escolheu o tratamento conservador porque ainda tem esperança de que pode se recuperar a tempo de disputar o Mundial na América do Norte,, embora suas chances sejam pequenas. Se passasse por cirurgia, como queria o Chelsea, ele estaria fora do torneio. O departamento médico da seleção brasileira mantém contato com todos os clubes que têm jogadores selecionáveis, incluindo o Chelsea, para acompanhar a situação de Estêvão. A convocação do técnico Carlo Ancelotti para a Copa está marcada para 18 de maio e apresentação do grupo na Granja Comary será no dia 30. O Brasil estreia em 13 de junho, contra o Marrocos. Ancelotti torce para que a seleção brasileira não tenha mais nenhuma baixa até a Copa. O treinador já não poderá contar com Rodrygo, que sofreu grave lesão no joelho, e o zagueiro Éder Militão, fora da Copa por causa de uma contusão na coxa que o fez passar por cirurgia. Estêvão é um dos destaques do Chelsea. O jovem tem oito gols e quatro assistências em 36 partidas na temporada de estreia pelo time inglês. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Estêvão Palmeiras tratamento COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58