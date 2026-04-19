Estêvão tem lesão constatada, mas previsão é que atacante volte antes de convocação para a Copa Estadão Conteúdo 19.04.26 16h52 Após exames médicos, o atacante Estêvão, do Chelsea, teve uma lesão na coxa direita constatada, segundo divulgou o portal ge. O brasileiro foi substituído na derrota do time londrino para o Manchester United por 1 a 0, no último sábado, 18, pela Premier League. Por se tratar de uma contusão leve, a previsão é de que ele retorne aos gramados antes do dia 18 de maio, quando Carlo Ancelotti deve divulgar a convocação da seleção para a Copa do Mundo 2026. Estevão precisou ser sacado do Chelsea ainda no primeiro tempo, logo aos 15 minutos, depois de pisar em falso durante um contra-ataque. O brasileiro saiu de campo mancando e chorando. O departamento médico do Chelsea constatou uma lesão similar ao que o ex-Palmeiras teve na perna esquerda no início do ano. Na oportunidade, ele ficou 25 dias fora de combate, entre 20 de fevereiro e 16 de março, e não foi convocado para os amistosos contra França e Croácia justamente para que pudesse concluir o tratamento. Segundo o departamento médico do clube, a expectativa é de que o brasileiro volte a estar à disposição do técnico Liam Rosenior entre 15 a 20 dias. O grande compromisso neste fim de temporada do Chelsea é a Copa da Inglaterra. No dia 26 de abril, os londrinos encaram o Leeds United pela semifinal. Em caso de classificação para a final, que será disputada no dia 17 de maio, véspera da convocação da seleção, a tendência é que Estêvão já esteja recuperado. Logo em sua temporada de estreia, Estêvão, de 18 anos, se tornou um dos grandes destaques do Chelsea, que decepciona sua torcida após faturar o título do Mundial de Clubes no ano passado. Até o momento, o jogador tem oito gols marcados e três assistências em 36 jogos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo seleção brasileira Chelsea Estêvão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Jogadores do Pará já representaram o Brasil em Copas do Mundo; veja a lista Atletas paraenses participaram de diferentes edições do Mundial e estiveram em seleções marcantes da história brasileira 19.04.26 10h00 FUTEBOL Embalado pela Copa Norte, Águia tenta a primeira vitória na Série D diante do Imperatriz-MA Azulão recebe o líder do grupo no Zinho Oliveira, tentando pontuar na Série D do Brasileiro 19.04.26 9h30 ESPORTES São João de Pirabas recebe corrida em comemoração aos 38 anos de emancipação A organização do evento informou que terá R$ 12 mil em premiações, divididos entre categoria feminina e masculina (local e geral) 19.04.26 9h28 futebol No Abril Azul, Paysandu reforça ações de inclusão e pioneirismo na causa autista Iniciativas do clube levam acolhimento a torcedores com TEA e ampliam debate sobre inclusão no futebol 19.04.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Jogadores do Pará já representaram o Brasil em Copas do Mundo; veja a lista Atletas paraenses participaram de diferentes edições do Mundial e estiveram em seleções marcantes da história brasileira 19.04.26 10h00 FUTEBOL Com Alef Manga no banco, Remo está escalado para pegar o Red Bull Bragantino-SP; confira Leão Azul está na zona de rebaixamento e precisa de uma vitória para se aproximar do primeiro time fora do Z-4 19.04.26 17h43 Futebol Remo encara Bragantino fora de casa em busca de reação no Brasileirão Com retorno de Vitor Bueno, Leão enfrenta o Massa Bruta neste domingo pela 12ª rodada da Série A 19.04.26 8h30 futebol Com Vitor Bueno, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o RB Bragantino na Série A Time azulino encara a equipe paulista no próximo domingo (19), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão 17.04.26 13h50