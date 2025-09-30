Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Estêvão esbarra no goleiro, Ríos faz contra e Chelsea supera Benfica em Londres pela Champions

Estadão Conteúdo

Atuando em Londres, o Chelsea, campeão do Mundial dos Estados Unidos, recebeu o Benfica, agora comandado por José Mourinho, e ganhou por 1 a 0. Os brasileiros Estêvão e João Pedro começaram a partida no banco de reservas, com Enzo Maresca optando por Pedro Neto, Garnacho e Tyrique George na frente.

Um dia antes da convocação de Carlo Ancelotti para os amistosos do Brasil contra Coreia do Sul e Japão, o torcedor verde e amarelo gostaria de ver a promissora dupla de jovens formando uma parceria contra o Benfica pela Champions desde o início. Mas Maresca apenas os escalou já na parte final em Stamford Bridge.

A escolha ofensiva do treinador - também de olho no jogo com o Liverpool no fim de semana, pela Premier League - deu certo, já que após invertida da direita de Pedro Neto para a esquerda, o cruzamento de primeira de Garnacho acabou desviado contra as próprias redes pelo ex-volante do Palmeiras, o colombiano Richard Ríos.

Estêvão saiu do banco no começo da segunda etapa na vaga de Buonanotte e se irritou em contragolpe no qual estava livre e ficou com o braço erguido pedindo o passe. Garnacho foi 'fominha' e bateu longe. Depois desculpou-se com o brasileiro.

Estêvão teve sua chance aos 33 da etapa final ao aparecer entre os marcadores na área após grande contra-ataque, mas cabeceou para linda defesa do goleiro. Além de se destacar com a bola nos pés, o garoto mostrou que também aparece pelo alto.

A revelação palmeirense poderia ter mais sorte no jogo se os companheiros fossem mais solidários, sobretudo o egoísta Gittens. Com os portugueses lançados à frente, o Chelsea cansou de engatar contragolpes, sempre com Estêvão de braços erguidos pedindo bola e sendo ignorado, para justa irritação. João Pedro também entrou na fase final, mas pouco apareceu e ainda levou dois amarelos, o segundo por erguer muito o pé, e acabou expulso.

DEMAIS RESULTADOS DESTA TERÇA-FEIRA:

Kairat Almaty 0 x 5 Real Madrid Atalanta 2 x 1 Brugge Inter de Milão 3 x 0 Slavia Praga Olympique de Marselha 4 x 0 Ajax Pafos 1 x 5 Bayern de Munique Atlético de Madrid 5 x 1 Eintracht Frankfurt Bodo/Glimt 2 x 2 Tottenham

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Champions League

Chelsea

Benfia
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Campeonato Paraense de Tênis realiza 3ª etapa em Belém

Competição é disputada no Tênis Clube do Pará e no Pará Clube

30.09.25 16h07

vem aí?

Vampeta anuncia em rede social 'segundo ensaio +18' e choca a web: 'Prepare-se'

Ex-jogador do Corinthians e da Seleção Brasileira divulgou data de lançamento do material, 26 anos após o famoso 'Vampetaço' para a G Magazine

30.09.25 15h55

SÉRIE B

Raio-X: Adversário do Paysandu, Cuiabá tem volume ofensivo e defesa vulnerável na Série B

Time mato-grossense tem um dos ataques mais produtivos da competição e vive série invicta de oito jogos, mas defesa sofreu 11 gols nas últimas nove rodadas.

30.09.25 15h45

MMA

Paraense Larissa Pacheco fala sobre possível revanche contra Cris Cyborg: 'Ela não quer'

Lutadora paraense perdeu para a veterana por decisão em outubro de 2024, pediu revanche, mas não foi atendida

30.09.25 12h25

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira

30.09.25 7h00

Futebol

Copa Verde: CBF deve fazer mudanças na competição e recriar a Copa Norte em 2026; saiba detalhes

Reforma do torneio prevê cotas de premiação milionárias e mais clubes participantes

30.09.25 12h09

HORA DAS CONTAS

Paysandu pode deixar a lanterna na próxima rodada da Série B; veja o que precisa acontecer

Vitória em casa contra o Cuiabá é essencial, mas resultado de concorrentes também influencia

30.09.25 13h48

Futebol

Remo fecha 2024 com déficit de R$ 13 milhões e dívidas elevadas; veja números

Balanço financeiro aponta prejuízo no exercício e pode pressionar gestão a adotar medidas de austeridade.

30.09.25 14h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda