Estêvão diz que sensação de 1º gol pelo Chelsea é indescrítivel: 'É incrível esta atmosfera' Estadão Conteúdo 04.10.25 21h22 Em seu nono jogo oficial pelo Chelsea, o atacante Estêvão marcou pela primeira vez, sem contar amistoso, pelo clube inglês. O jogador de 18 anos, que entrou no segundo tempo, foi o autor do gol que deu a vitória por 2 a 1 sobre o Liverpool neste sábado pela Premier League. "Não sei descrever. É incrível, é indescritível esta atmosfera no Stamford Bridge. É uma coisa que sempre via na televisão. Eu queria viver isso e posso estar vivendo isso hoje. Espero que seja o primeiro de muitos para que se Deus quiser eu continue a dar alegria a esta torcida", afirmou Estêvão à ESPN. O ex-jogador do Palmeiras afirmou que só pensou em se jogar na bola. "Eu só vi que o Cuco (Cucurella) cruzou a bola, eu só vi a bola vindo. Eu dei um carrinho, me joguei ali para conseguir alcançar a bola. Graças a Deus pude alcançar e pude ajudar o Chelsea a conseguir esta vitória. Eu tô muito feliz", disse. Estêvão já fez alguns jogos como titular do Chelsea, mas diz ainda estar em processo de adaptação. "A Premier League é um jogo totalmente diferente do que estou acostumado no Brasil", afirmou ele, que chegou ao clube de Londres após o Mundial de Clube da Fifa. "Foi um dos meus melhores jogos pela atuação e pelo gol e fico muito feliz." Convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira com Coreia do Sul e Japão, ambos a serem disputados na Ásia, Estêvão demonstrou muita satisfação com a oportunidade. "Partiu, né? Amanhã estou indo para o Japão." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Chelsea Estêvão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento 03.10.25 19h53 SÉRIE B Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém. 03.10.25 17h11 SÉRIE B Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico André Lima e Matheus Nogueira deixaram o jogo com problemas físicos; Papão segue na lanterna da Série B com risco alto de rebaixamento. 03.10.25 16h06 Futebol Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará 03.10.25 15h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 04.10.25 7h00 INUSITADO Gambá invade quadra em semifinal de campeonato de vôlei; veja O animal entrou em quadra durante o set decisivo, quando o placar estava 15 a 12, interrompendo o jogo 04.10.25 10h34 'LINDÃO!' VÍDEO: esposa de jogador do Remo elogia estádio do Paysandu e provoca reação nas redes Luanny Rodrigues, esposa do volante Luan Martins, chamou atenção ao comentar sobre o Estádio da Curuzu 03.10.25 21h13 LUTO Arthur Jones, campeão da NFL e irmão de Jon Jones, morre aos 39 anos O Baltimore Ravens, equipe na qual Arthur viveu o auge da carreira, divulgou uma nota em homenagem ao ex-atleta 04.10.25 10h52