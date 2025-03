Esposa de Raphinha revela que jogador ficou o dia no hospital com o filho antes do jogo do Barcelona

O brasileiro Raphinha se destacou na vitória do Barcelona sobre o Benfica nas oitavas de final da Champions League. O atacante marcou dois gols e classificou o clube para as quartas de final da competição. Após o duelo, em uma publicação nas redes sociais, a esposa do jogador, Natalia Belloli, revelou que ele passou o dia no hospital com o filho antes do jogo.

"Muito orgulho de ti, meu amor. Desde cedo no hospital com nosso menino e, mesmo assim, fez mais uma vez teu trabalho com muita maestria. É um grande pai e profissional! Te amo", escreveu a esposa de Raphinha.

(Reprodução / Instagram)

Segundo informações do jornal Marca, o jogador não ficou no hotel com o time e só se encontrou com o grupo mais tarde, antes do embarque para o estádio.

O Barcelona venceu o Benfica por 3 a 1, com dois gols de Raphinha, garantindo a classificação para as quartas de final da Champions League. Além disso, é artilheiro da competição, com 11 gols.

No Barça, o brasileiro tem sido um dos principais jogadores e se destacado na temporada. Além da Champions, a equipe espanhola ainda disputa o Campeonato Espanhol e está na semifinal da Copa do Rei.