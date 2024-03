Esposa de Cristiano Ronaldo indica que aposentadoria do jogador está perto: 'Mais um ano e acabou'

Astro do futebol mundial, Cristiano Ronaldo pode está próximo de se aposentar. A esposa do português, Georgina Rodríguez, foi flagrada comentando sobre a carreira do marido durante uma conversa com uma amiga no Paris Fashion Week. No diálogo, a companheira de CR7 afirmou que o jogador deve jogar mais um ano ou até dois.

"Cristiano (Ronaldo), mais um ano e acabou. Talvez dois, não sei", disse Georgina.

Aos 39 anos, Cristiano Ronaldo possui inúmeros títulos na carreira, além de cinco bolas de ouro da FIFA. Boa parte da sua carreira foi feita no Real Madrid, onde jogou por nove temporadas. No entanto, o português ganhou destaque no Manchester United e também passou pela Juventus.

Em 2022, o atacante fez uma mudança ousada: saiu do futebol europeu e foi para a Arábia Saudita, jogar no Al-Nassr. Em 2023, Cristiano Ronaldo foi o maior artilheiro da temporada, como 54 jogos, em jogos do clube e da seleção de Portugal.

No Al-Nassr, Cristiano fica, pelo menos, até 2025, quando o contrato com o clube termina. No entanto, o jornal inglês Daily Mail publicou que o craque teria pedido uma renovação até 2027.

Mesmo jogando em alto nível, o craque português vai chegar aos 40 anos na próxima temporada. No último ano, CR7 afirmou que mão consegue pensar a longo prazo.

"Algumas coisas que aconteceram na minha vida, tanto no pessoal quanto profissional, fazem com que agora pense a curto prazo. Não consigo pensar se vou jogar até os 41 ou 42. Não me coloco essas metas. É desfrutar o momento", relatou o jogador em outubro de 2023.