Esposa de Cristiano Ronaldo comenta sobre aposentadoria do jogador: ‘Mais um ano e acabou’

Cristiano Ronaldo aposentado em dois anos? A esposa do craque português, Georgina Rodríguez, indicou durante o Paris Fashion Week, uma possível aposentadoria do jogador em um ano, ou, no máximo, dois. Em um vídeo repercutido nas redes sociais, a modelo comenta sobre a atuação do marido no futebol.

“Cristiano (Ronaldo), mais um ano e acabou. Talvez dois, não sei”, afirma ela - disse em uma conversa informal nos bastidores. O português Cristiano Ronaldo, de 38 anos, tem contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, até 2025.

Até o momento, o jogador tem evitado revelar planos futuros para a carreira ou até mesmo sobre o fim. De acordo com o jornal inglês "Daily Mail", o craque pediu a renovação de contrato até 2027, de modo a jogar a Copa do Mundo de 2026.

“Algumas coisas que aconteceram na minha vida, tanto no pessoal quanto profissional, fazem com que agora pense em curto prazo. Não consigo pensar se vou jogar até os 41 ou 42. Não me coloco nessas metas. É desfrutar o momento”, disse ele em outubro do ano passado. CR7 permanece com grandes números. Em 2023, foi o maior artilheiro, com 54 gols.

