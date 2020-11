ESPN altera grade a exibirá especial de Maradona após 'Linha de Passe'

A ESPN Brasil alterou sua grade de programação nesta quarta-feira por conta da morte de Maradona. A notícia foi confirmada por volta das 13h pelo apresentador Bruno Vicari que estava no ar comandando o programa Bate Bola Debate. Na sequência, o Futebol no Mundo deu continuidade à cobertura da notícia que abalou todo o mundo do esporte nessa quarta-feira.

Às pressas, a ESPN Brasil organizou uma edição especial do SportsCenter a partir das 16h dedicada à homenagear o ídolo argentino. Bruno Vicari, Vitor Birner, Gian Oddi e Gustavo Zupak estiveram na atração que contou com entradas ao vivo de nomes como Muricy Ramalho, Silas e Djalminha, os dois últimos que integram o time de comentaristas da emissora.

Aproveitando de sua equipe multinacional, a ESPN contou com entradas ao vivo de repórteres da emissora diretamente de Buenos Aires, repercutindo as homenagens dos torcedores em diversos pontos da capital Argentina. Ao longo da semana, a emissora seguirá utilizando seus profissionais em Buenos Aires para realizar entradas ao vivo nos canais ESPN e Fox Sports.

Tradicional mesa redonda da emissora, o Linha de Passe está confirmado para às 23h25 desta quarta-feira repercutindo a rodada da Libertadores da América, bem como as partidas do Campeonato Brasileiro. Na sequência, à 1h, a ESPN Brasil exibe o especial "A Despedida de Maradona", programa que conta a trajetória do ex-jogador e sua última partida como jogador profissional, trazendo entrevistas de grandes nomes da história do futebol e contemporâneos de Maradona como Careca, Stoichkov e o ex-técnico da Seleção Argentina, César Luis Menotti.