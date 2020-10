Especial Pelé 80 anos: L! reúne especialistas para relembrar a trajetória do Rei do Futebol

Nesta sexta-feira, 23 de outubro, o mundo do futebol fará reverência ao Rei. E de maneira justa. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, completa 80 anos de uma vida marcada por gols, conquistas e um legado que transcende o esporte. Em comemoração à data, o LANCE! reuniu grandes nomes da crônica esportiva, além do ex-jogador e companheiro de Santos e Seleção Brasileira Edu para relembrar a vitoriosa trajetória do eterno camisa 10 (assista ao vídeo completo deste bate-papo abaixo).

Considerado por muitos o maior jogador de todos os tempos, Pelé se aposentou dos gramados em 1977, aos 36 anos, com um currículo invejável. Foram 1281 gols, três Copas do Mundo, dois Mundiais de Clubes, duas Libertadores, 5 Brasileiros, entre outros títulos. Esse amontoado de conquistas, no entanto, não veio ao acaso, mas foi fruto de muito esforço e dedicação.

O jornalista Alberto Helena Júnior, é prova disso. Aos 78 anos e atualmente colunista da Gazeta Esportiva, ele lembrou de um período em 1959, em que trabalhou em Santos e costumava ir à Vila Belmiro acompanhar os passos de um "fenômeno antropomórfico", como descreveu Pelé. Segundo Alberto Helena, o craque nunca estava satisfeito e esse perfeccionismo o transformou na lenda que o mundo conheceu.

- Eu ia assistir ao final dos treinamentos do Santos e, na época, o Pelé já era o maior jogador do mundo. Mesmo assim, ele pegava algum goleiro e ficava até escurecer treinando falta com o pé esquerdo. Para vocês verem o nível de procura pela perfeição do Pelé, que foi o mais perfeito jogador de futebol que já surgiu.

Outro que conhece bem Pelé é o ex-companheiro Edu, ídolo do Santos e o jogador mais jovem a ser convocado para uma Copa do Mundo, em 1966. Além de exaltar a qualidade do Rei do Futebol, o ex-atacante recordou um episódio no México, pouco antes da Copa do Mundo de 1970, em que o craque mostrou também seu lado competitivo e de autoconfiança.

- Nós estávamos no quarto do hotel e o Pelé estava mordido, porque em 1966 elegeram o Eusébio como novo melhor do mundo. Ele não tinha feito ainda uma Copa do Mundo completa e ele queria muito. Lembro que ele disse: "Eu me preparei, estou preparado e o mundo vai saber quem é o Pelé". Quando ele falou aquilo, eu saí sorrindo e pensando: "Opa, vamos ser campeões".

Pelé fez história com a camisa 10 do Peixe (Foto: Youtube/Reprodução)

Mas se engana, porém, quem pensa que o maior jogador de todos os tempos tratava as pessoas com soberba ou arrogância. Pelo contrário, a modéstia é um dos atributos de Pelé que mais impressiona o jornalista José Inácio Werneck, de 83 anos, que cobriu a Seleção na Copa de 1970. Segundo ele, mesmo com todos os holofotes, o camisa 10 nunca destratou ninguém e se caracteriza pela humildade.

- Uma coisa que sempre me impressionou no Pelé é a absoluta simplicidade. Ele sempre teve uma gentileza no trato com as pessoas, com os torcedores. Eu nunca vi o Pelé ser ríspido com pessoa alguma. Acho que, no fundo, ele devia até pensar assim certas horas: "Já está demais, deixa de perturbar". Mas nunca mostrou isso em lugar nenhum do mundo.

Com tantos feitos históricos, a figura de Pelé logo transcendeu o futebol e o âmbito esportivo. Durante a carreira e após a aposentadoria, ele se tornou uma celebridade internacional e era visto frequentemente com autoridades e artistas do cinema. Quem se recorda disso é o jornalista Fernando Calazans, de 75 anos. Para ele, a figura de Rei do Futebol extrapolou as quatro linhas e o alçou ao posto do brasileiro mais conhecido em todo o planeta.

- O Pelé é eterno. Inclusive, ele se tornou uma celebridade mundial e passou a conviver com as pessoas mais importantes do mundo. Você vê foto dele com o Kennedy, o Mandela, a rainha Elizabeth, o Papa e outros artistas incríveis. Eu fico mesmo impressionado com essa figura que foi o Pelé. O maior brasileiro da história e o mais conhecido no mundo inteiro.

Entre outros assuntos sobre Pelé, o grupo, que contou com a participação do editor do LANCE! Carlos Alberto Vieira, comentou ainda sobre a comparação com Maradona, a relação com o Maracanã, a cotovelada no uruguaio Fuentes e mais histórias de vestiários. Abaixo você confere o bate-papo na íntegra.