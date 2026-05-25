Espanha anuncia convocação para Copa sem nenhum jogador do Real Madrid pela 1ª vez na história Treinador afirmou que não leva em conta os clubes que os atletas defendem ao definir seu convocados Estadão Conteúdo 25.05.26 9h52 A Espanha anunciou nesta segunda-feira, a lista dos 26 jogadores que vão disputar a Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá. A curiosidade na relação do técnico Luis de la Fuente é que nenhum atleta do poderoso Real Madrid foi chamado. A ausência chama a atenção pela tradição do gigante espanhol, maior vencedor da Champions League, com 15 conquistas, no cenário internacional. De acordo com os jornais da Espanha, nos 16 mundiais que disputou ao longo da história, esta vai ser a primeira edição que nenhum atleta merengue vai fazer parte da seleção em uma Copa. Em uma lista encabeçada por nomes do rival Barcelona como Lamine Yamal, Dani Olmo e Pedri, atletas merengues como Fran Gracía, Huijsen e Carvajal acabaram sendo preteridos na convocação que foi oficializada nesta manhã. Questionado sobre a ausência dos jogadores do clube, o treinador afirmou que não leva em conta os clubes que os atletas defendem ao definir seu convocados. "Não olho a procedência de nenhum jogador. Eu apenas observo se o jogador tem a possibilidade de jogar conosco. Para mim, são jogadores da seleção espanhola", afirmou de la Fuente. Os atletas se apresentam no dia 30 de maio no CT Cidade do Futebol, em Las Rozas. Antes do Mundial, dois amistosos estão programados: dia 4 de junho contra o Iraque, ainda na Espanha, e dia 8, no México, contra o Peru. A seleção integra o Grupo H e terá como adversários Cabo Verde, Arábia Saudida e Uruguai. CONFIRA OS CONVOCADOS DA ESPANHA PARA A COPA DO MUNDO Goleiros: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona) Defensores: Pedro Porro (Tottenham), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Pubill (Atlético Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric Garcia (Barcelona), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea) Meio-campistas: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Pedri (Barcelona), Fabian Ruiz (PSG), Mikel Merino (Arsenal), Alex Baena (Atlético de Madrid) Atacantes: Dani Olmo (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Bilbao), Victor Munoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Espanha convocados COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física 26.05.26 17h01 Futebol Alef Manga não deve desfalcar o Remo contra o São Paulo, diz médico do clube Segundo Jean Klay, jogador sofreu uma lesão no ombro diante do Athletico-PR, rodada passada. 26.05.26 16h48 Futebol Médico do Remo fala sobre recuperação de Marcelo Rangel e dá prazo de recuperação Em pronunciamento à imprensa, o médico Jean Klay disse que Rangel deve passar pelo menos um mês longe dos gramados. 26.05.26 16h41 Futebol Remo confirma lesões em Marcelo Rangel e Alef Manga antes de jogo contra o São Paulo Goleiro dificilmente terá condições de entrar em campo no próximo domingo (31), pelo Brasileirão. 26.05.26 16h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Com Neymar e Rodrygo na arquibancada, Santos vence Cuenca e vai aos playoffs da Sul-Americana 26.05.26 23h52 Esporte Pará abre quase mil vagas gratuitas para programa esportivo em Belém Inscrições para o Talentos Esportivos serão realizadas nos dias 2 e 3 de junho, no Mangueirão, com atividades para crianças, jovens e adultos 26.05.26 22h37 Flamengo vence Cusco e aguarda definição da liderança geral da Copa Libertadores 26.05.26 23h47 experiência Ganso tem proposta de clube da Série A, é cortado de jogos e deve deixar o Fluminense Com contrato apenas até o fim de 2026, o meia já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube 26.05.26 18h36