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Espanha anuncia convocação para Copa sem nenhum jogador do Real Madrid pela 1ª vez na história

Treinador afirmou que não leva em conta os clubes que os atletas defendem ao definir seu convocados

Estadão Conteúdo

A Espanha anunciou nesta segunda-feira, a lista dos 26 jogadores que vão disputar a Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá. A curiosidade na relação do técnico Luis de la Fuente é que nenhum atleta do poderoso Real Madrid foi chamado.

A ausência chama a atenção pela tradição do gigante espanhol, maior vencedor da Champions League, com 15 conquistas, no cenário internacional. De acordo com os jornais da Espanha, nos 16 mundiais que disputou ao longo da história, esta vai ser a primeira edição que nenhum atleta merengue vai fazer parte da seleção em uma Copa.

Em uma lista encabeçada por nomes do rival Barcelona como Lamine Yamal, Dani Olmo e Pedri, atletas merengues como Fran Gracía, Huijsen e Carvajal acabaram sendo preteridos na convocação que foi oficializada nesta manhã.

Questionado sobre a ausência dos jogadores do clube, o treinador afirmou que não leva em conta os clubes que os atletas defendem ao definir seu convocados. "Não olho a procedência de nenhum jogador. Eu apenas observo se o jogador tem a possibilidade de jogar conosco. Para mim, são jogadores da seleção espanhola", afirmou de la Fuente.

Os atletas se apresentam no dia 30 de maio no CT Cidade do Futebol, em Las Rozas. Antes do Mundial, dois amistosos estão programados: dia 4 de junho contra o Iraque, ainda na Espanha, e dia 8, no México, contra o Peru. A seleção integra o Grupo H e terá como adversários Cabo Verde, Arábia Saudida e Uruguai.

CONFIRA OS CONVOCADOS DA ESPANHA PARA A COPA DO MUNDO

Goleiros: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona)

Defensores: Pedro Porro (Tottenham), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Pubill (Atlético Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric Garcia (Barcelona), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea)

Meio-campistas: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Pedri (Barcelona), Fabian Ruiz (PSG), Mikel Merino (Arsenal), Alex Baena (Atlético de Madrid)

Atacantes: Dani Olmo (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Bilbao), Victor Munoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta)

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