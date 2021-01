Escalação do Palmeiras: Mayke retorna em único treino antes de receber o Grêmio

Após ganhar um dia de folga pela classificação para a grande final da Copa Libertadores 2020, o elenco do Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira (14), na Academia de Futebol, fez a sua única atividade e ensaiou uma escalação antes do duelo diante do Grêmio, nesta sexta-feira (15), no Allianz Parque, em jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão.

Sem Gustavo Gómez (com uma lesão na virilha), Gabriel Veron, (com uma lesão muscular), Gabriel Menino (suspenso por terceiro amarelo) e Patrick de Paula (que não treinou e ainda se recupera de um desconforto muscular), o técnico Abel Ferreira poderá montar uma equipe mista para enfrentar o time de Renato Gaúcho. Devido a tantos desfalques, a comissão técnica contou com alguns jovens do sub-20 para completar o treino.

A notícia positiva para o Verdão é o retorno de Mayke. O lateral-direito fez hoje o seu primeiro treinamento em cerca de duas semanas, pois estava em isolamento após ter testado positivo para a Covid-19. A última partida do atleta foi o duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o América-MG, em 30 de dezembro do ano passado.

>> Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2020 e faça sua simulação>> Palmeiras e Santos na final da Libertadores! Veja 10 jogos históricos entre os clubes paulistasCom os desfalques e retornos, uma provável escalação do Palmeiras para encarar o Grêmio é: Weverton, Mayke (Marcos Rocha), Luan, Kuscevic e Matías Viña; Emerson Santos (Danilo), Zé Rafael e Raphael Veiga; Breno Lopes (Rony), Gustavo Scarpa e Willian Bigode (Luiz Adriano).

A bola rola a partir das 21h (horário de Brasília) desta sexta-feira (15), no Allianz Parque, com transmissão do Premiere FC.