Escalação do Palmeiras: Luan, com Covid-19, vira desfalque e Kuscevic é opção

O Palmeiras treinou na tarde desta terça-feira (10), na Academia de Futebol, e finalizou a sua preparação para encarar o Ceará, no jogo que abre as quartas de finais da Copa do Brasil 2020. As duas grandes novidades foram a ausência de Luan, diagnosticado com Covid-19, e a participação em tempo integral de Benjamín Kuscevic, recuperado de uma contusão no tornozelo.

Sem o zagueiro brasileiro, que foi imediatamente afastado, e com uma grande lista de desfalques, Abel Ferreira teve que quebrar a cabeça para escalar um possível time titular que entra em campo nesta quarta-feira (11).

Weverton, Gabriel Menino, Matías Viña e Gustavo Gómez estão com as suas respectivas seleções. Wesley, Felipe Melo e Luiz Adriano, estão lesionados. Desta forma, o comandante português deve mandar a campo um time alternativo.

Com Jaílson no gol, a linha defensiva alviverde deve ser formada por Marcos Rocha, Benjamín Kuscevic (que pode fazer sua estreia pelo Verdão), Emerson Santos e Gustavo Scarpa, que jogará improvisado na lateral-esquerda.

Willian deve ser titular contra o Ceará (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Na frente dos zagueiros, Danilo deve ganhar uma chance como primeiro volante, ao lado de Zé Rafael. Mais a frente do meio campo, Raphael Veiga e Lucas Lima brigam por uma vaga, enquanto o trio de ataque não deve ter muitas novidades, sendo formado por Rony, Gabriel Veron e Willian.

Patrick de Paula mais uma vez deve ficar como opção no banco de reservas, que, especialmente para esta partida, deve receber alguns reforços do Sub-20.

Palmeiras e Ceará se enfrentam no Allianz Parque, amanhã, às 16h30 (de Brasília), com transmissão do Sportv para todo o país. Nesta edição da Copa do Brasil não há o gol qualificado fora de casa como critério de desempate. Dois resultados iguais ou com o mesmo número de saldo levam a decisão para as penalidades máximas.