Equipes brasileiras de esporte eletrônico faturam mais de R$ 10 milhões e título inédito

O Brasil fez história neste fim de semana no cenário de esportes eletrônicos. No domingo (23) aconteceu, em Paris, a decisão do Six Invitational 2021, campeonato mundial do jogo eletrônico Rainbow Six Siege - desenvolvido pela Ubisoft - e a final da competição foi disputada por duas equipes brasileiras, fato que reforça o protagonismo do país na modalidade. Os seis representantes brasileiros faturaram, juntos, US$ 1.975.000,00 - mais de R$ 10,5 milhões na cotação atual.

Ao todo, a competição distribuiu uma premiação total de US$ 3 milhões (cerca de R$ 16 milhões) entre as 20 equipes classificadas. A grande campeã foi a Ninjas in Pyjamas, que bateu a Team Liquid na decisão. Além das duas, outro time brasileiro terminou na terceira colocação: o MIBR. Assim, todo o pódio do campeonato foi verde e amarelo, algo que nenhum outro país conseguiu até hoje na história do torneio, que já teve seis edições e nunca havia sido vencido por uma equipe do Brasil.

ARTE: Rainbow Six Esports Brasil

Além de Ninjas in Pyjamas, Team Liquid e MIBR, o Brasil teve outros três times na disputa: FaZe Clan, que terminou em entre quinto e sexto lugares e recebeu US$ 135 mil (aproximadamente R$ 720 mil), Team oNe e FURIA Esports, que ficaram entre 9ª e 12ª colocações e garantiram US$ 75 mil (cerca de R$ 400 mil) cada uma. Ou seja, 65,8% da premiação total do campeonato teve como destino equipes tupiniquins.

O torneio, que tradicionalmente acontece no Canadá, teve sua edição de 2021 disputada em Paris, França, seguindo rígidos protocolos sanitários. A fase final aconteceu no Palais Brongniart, um local histórico no coração de Paris, sem presença de torcedores, e o cenário elaborado chamou a atenção do público.

FOTO: Ubisoft/João Ferreira

Além do protagonismo dos times brasileiros, as transmissões realizadas pela equipe da Ubisoft Brasil também se destacaram ao longo de todo o evento. A empresa investiu na contratação de narradores, comentaristas, analistas e apresentadores e disponibilizou três canais diferentes - um no YouTube e dois na plataforma Twitch (R6esportsBR e R6esportsBR2) - com transmissão de todas as partidas e conteúdo 100% em português. Fazem parte do corpo de talentos os apresentadores Léo Bianchi e Domitila Becker, que trabalharam por anos na TV Globo, e Yudi Tamashiro, que fez carreira no SBT e também participou de programas na TV Record.

“O Six Invitational 2021 foi um absoluto sucesso, principalmente para o Brasil. Além do desempenho histórico dos brasileiros, a transmissão foi assunto no mundo todo pela variedade de quadros, informações e conteúdos apresentados. Foram mais de 18 milhões de horas assistidas nesta edição, um crescimento de 61% em relação ao que vimos no campeonato de 2020. Deste montante, 5 milhões de horas foram de transmissões em português e em espanhol para países da América Latina. Estamos muito orgulhosos com a experiência que possibilitamos aos fãs e com os resultados históricos obtidos”, exalta Marcio Canosa, Diretor de Esports da Ubisoft para América Latina.

Em um calendário com campeonatos nacionais, continentais e mundiais, o Six Invitational é o principal evento da temporada no Rainbow Six Siege. O torneio reúne os melhores times da América Latina, América do Norte, Europa e da região Ásia-Oceania. Por conta da distância entre as localizações de cada time, se faz necessário reunir todos os participantes em um mesmo espaço, para garantir a qualidade da internet e uma competição justa para todos os envolvidos.

Confira como foi dividida a premiação total do Six Invitational 2021 de acordo com a posição final de cada time:

ARTE: Rainbow Six Esports Brasil

O torneio aconteceria originalmente em fevereiro, mas foi adiado por conta da pandemia de COVID-19. Em maio, a realização foi autorizada pelo governo francês e autoridades locais com um forte protocolo de segurança. Diferentemente do que ocorria em edições anteriores, todo o evento aconteceu sem a presença de torcedores em 2021.

Nos últimos meses, a Ubisoft trabalhou em parceria com a organizadora de eventos Live Nation, com a agência de saúde e segurança ACEPS, com a agência de assistência médica ISMA e com o governo francês pelo objetivo de desenvolver um ambiente controlado, seguro e que garantiu a competitividade de acordo com as diretrizes das organizações de saúde e autoridades locais.

O desempenho das equipes no Six Invitational 2021 reforça uma ideia debatida há anos no cenário competitivo: o Brasil é o país do Rainbow Six Siege. Com um calendário nacional de campeonatos bem estruturado e presença de jogadores que estão entre os melhores do mundo, organizações estrangeiras famosas nos esports investem na contratação de times brasileiros para representá-las nas competições nacionais - como Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil - e internacionais da modalidade. Desde o início, times locais chegam como fortes candidatos aos títulos de todos os torneios.

Cada vez mais inseridos nas grades de televisão e com ampla audiência na internet, os esports seguem chamando a atenção de investidores e patrocinadores. Um levantamento realizado pela empresa Newzoo mostra que o setor segue com números promissores, mesmo com uma possível queda em receitas e faturamento em 2020 por conta dos eventos cancelados em decorrência da pandemia de COVID-19. Entre os principais interessados, clubes tradicionais do futebol brasileiro, como Flamengo e Santos, investem em equipes de esportes eletrônicos para se aproximarem, principalmente, de torcedores de menor faixa etária que já não se interessam tanto pelos times de futebol.