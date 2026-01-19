Endrick tem início fulminante no Lyon e ganha elogios de técnico: 'Jogador único'

Endrick mostra que já está adaptado ao Lyon. No domingo, 18, o brasileiro foi novamente titular da equipe no triunfo por 2 a 1 sobre o Brest, pelo Campeonato Francês.

Na estreia, diante do Lille, pela Copa da França, Endrick já tinha sido titular, marcando o gol da vitória por 2 a 1. No último domingo, o jogador deu uma assistência para o gol de Abner Vinícius.

O início fulminante na trajetória no Lyon tem rendido elogios ao brasileiro. O técnico da equipe, Paulo Fonseca, destacou a atuação do atacante no duelo contra o Brest.

"Ele fez coisas boas, especialmente em situações individuais. É um jogador único", disse Paulo Fonseca, prevendo margem de evolução para Endrick.

"Ele ainda precisa melhorar fisicamente, ser mais intenso e consistente durante a partida. Não podemos esquecer que ele mal tinha jogado nesta temporada e tem apenas 19 anos", completou o comandante.

Endrick valorizou o primeiro contato que teve com a torcida do Lyon, no Groupama Stadium. "A torcida estava fantástica hoje, não pararam de gritar e cantar. Foi a partida perfeita", declarou o atacante.

"Claro que sempre quero marcar para ajudar a equipe, mas, se não marco, meu objetivo é ajudar o time defensivamente, com uma assistência... Foi o que fiz com a assistência para o Abner, que fez um golaço. Fico feliz por ele", prosseguiu.

Endrick está emprestado ao Lyon pelo Real Madrid até o final da temporada europeia. Não há opção de compra ao final do contrato de empréstimo.