Endrick tem início fulminante no Lyon e ganha elogios de técnico: 'Jogador único' Estadão Conteúdo 19.01.26 11h07 Endrick mostra que já está adaptado ao Lyon. No domingo, 18, o brasileiro foi novamente titular da equipe no triunfo por 2 a 1 sobre o Brest, pelo Campeonato Francês. Na estreia, diante do Lille, pela Copa da França, Endrick já tinha sido titular, marcando o gol da vitória por 2 a 1. No último domingo, o jogador deu uma assistência para o gol de Abner Vinícius. O início fulminante na trajetória no Lyon tem rendido elogios ao brasileiro. O técnico da equipe, Paulo Fonseca, destacou a atuação do atacante no duelo contra o Brest. "Ele fez coisas boas, especialmente em situações individuais. É um jogador único", disse Paulo Fonseca, prevendo margem de evolução para Endrick. "Ele ainda precisa melhorar fisicamente, ser mais intenso e consistente durante a partida. Não podemos esquecer que ele mal tinha jogado nesta temporada e tem apenas 19 anos", completou o comandante. Endrick valorizou o primeiro contato que teve com a torcida do Lyon, no Groupama Stadium. "A torcida estava fantástica hoje, não pararam de gritar e cantar. Foi a partida perfeita", declarou o atacante. "Claro que sempre quero marcar para ajudar a equipe, mas, se não marco, meu objetivo é ajudar o time defensivamente, com uma assistência... Foi o que fiz com a assistência para o Abner, que fez um golaço. Fico feliz por ele", prosseguiu. Endrick está emprestado ao Lyon pelo Real Madrid até o final da temporada europeia. Não há opção de compra ao final do contrato de empréstimo.