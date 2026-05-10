Endrick tem boa atuação, não marca, mas dá assistência na derrota do Lyon para o Toulouse O camisa 9 protagonizou 8 das 18 finalizações do Lyon e foi responsável pela assistência para o gol de empate de Tolisso na segunda etapa Estadão Conteúdo 10.05.26 18h17 Endrick, do Lyon (Instagram @ol) Em busca de uma vaga entre os convocados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, o atacante Endrick teve uma boa atuação, articulando as principais jogadas de ataque do Lyon contra o Toulouse neste domingo. Ele passou em branco, mas deu uma assistência e viu seu time perder por 2 a 1 pela 33ª rodada do Francês. O camisa 9 protagonizou 8 das 18 finalizações do Lyon e foi responsável pela assistência para o gol de empate de Tolisso na segunda etapa. Com o resultado, o Lyon caiu para a quarta posição, com 60 pontos, um a menos do que o Lille. O Paris Saint-Germain venceu o Brest por 1 a 0 e praticamente assegurou o título. O jogo coletivo do Lyon não funcionou no primeiro tempo. O Toulouse aproveitou o espaço deixado pelos visitantes no lado esquerdo de sua defesa e marcou aos 10, com Methalie. Após belo lançamento de Gboho, Methalie dominou, avançou na área e chutou rasteiro, cruzado. Endrick, pela ponta direita, foi o principal articulador das jogadas ofensivas do Lyon. Com menos de 30 segundos de jogo, ele avançou e cruzou com o pé esquerdo. O goleiro Restes socou a bola e na sequência Donnum cedeu o primeiro escanteio da partida. VEJA MAIS Endrick destoa de companheiros da seleção e não adota lobby por Neymar na Copa do Mundo Casemiro fala sobre Endrick: 'Não podemos dizer que vai solucionar nossos problemas na Copa' O volante ainda ressaltou que nem sabe se Endrick será convocado. O Lyon dependia de lampejos individuais para ameaçar o Toulouse, e Endrick foi responsável pelas principais chances do time. Aos 23, o brasileiro recebeu fora da área, de costas para o gol, deixou a bola passar por entre as pernas e invadiu a área. Ele finalizou forte, de esquerda, no canto. Restes espalmou para escanteio, mas o árbitro marcou tiro de meta. No final da primeira etapa, o ex-jogador do Palmeiras deu um chapéu no marcador e finalizou de esquerda, de fora da área. A bola saiu pela linha de fundo. Nos acréscimos, o brasileiro protagonizou a melhor chance do Lyon ao aparecer no centro da área para completar um cruzamento de Moreira pela esquerda. Restes fez a defesa. O camisa 9 brigou pelo rebote e finalizou novamente, desta vez de direita, mas foi bloqueado. No início da segunda etapa, o Lyon conseguiu ser mais efetivo no ataque. Endrick foi advertido com um amarelo após uma falta para evitar o contra-ataque do Toulose. Aos 26, após pressionar a zaga rival e conseguir um escanteio, o brasileiro cobrou pela direita e colocou a bola na cabeça de Tolisso, que subiu entre os zagueiros e empatou o jogo. Quando o Lyon tentava abafar o adversário em busca da virada, o Toulouse marcou o gol da vitória com Kamanzi, aos 33. Um minuto depois, o Lyon ficou com um jogador a mais após a expulsão de Donnun. O time de Endrick não conseguiu aproveitar e agora não depende mais apenas de si para conseguir vaga direta na fase de liga da Champions. Na última rodada, o Lyon enfrenta o Lens, e o Lille recebe o Auxerre. Ambos no domingo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Francês Lyon Endrick COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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