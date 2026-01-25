Endrick tem atuação de gala, faz três gols e comanda vitória do Lyon sobre o Metz O brasileiro fez o primeiro hat-trick da carreira atuando como profissional Estadão Conteúdo 25.01.26 17h32 Endrick, do Lyon (Instagram @ol) O brasileiro Endrick teve atuação decisiva neste domingo, 25, no triunfo do Lyon por 5 a 2 sobre o Metz, pela 19ª rodada do Campeonato Francês. O ex-Palmeiras anotou três gols no duelo. Endrick fez o primeiro hat-trick da carreira atuando como profissional. Kluivert e Morton fizeram os outros gols do Lyon, enquanto Kouao e Diallo descontaram para a equipe do Metz. O atacante brasileiro teve grande atuação neste domingo, acertando no alvo as seis finalizações que tentou durante a partida. Endrick tem início avassalador no Lyon, com quatro gols em três partidas pela equipe. Ele tinha balançado a rede na estreia, no triunfo por 2 a 1 sobre o Lille, pela Copa da França. O jogador está emprestado pelo Real Madrid ao Lyon até o término da temporada europeia. No entanto, não há opção de compra ao final do contrato de empréstimo com os franceses. Endrick tinha perdido espaço no Real Madrid com o técnico Xabi Alonso. No início no Lyon, o brasileiro tem recuperado o melhor futebol e nutre esperanças de disputar a Copa do Mundo com a seleção brasileira. O Lyon conquistou a oitava vitória consecutiva nesta temporada. No Campeonato Francês, o time está na quarta posição, com 36 pontos. O PSG é o líder, com 45 pontos. Derrotado neste domingo, o Metz é o lanterna da competição, com somente 12 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futbol Campeonato Francês Lyon Metz Endrick COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina 25.01.26 17h54 Futebol Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul 25.01.26 17h15 futebol Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026 Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube 25.01.26 15h53 FUTEBOL Atacante do Remo vive a expectativa da Série A e elogia técnico Osorio: 'muito detalhista e intenso' Eduardo Melo fez o gol do título do Remo na Supercopa Grão Pará e quer se firmar na equipe azulina em 2026 25.01.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul 25.01.26 17h15 FUTEBOL Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina 25.01.26 17h54 Será? Marcos Braz pode deixar o Remo após desgaste, diz jornalista Executivo azulino estaria deixando o Leão Azul após incompatibilidades com o estilo de trabalho 25.01.26 16h17 É HOJE! Paysandu estreia contra o São Raimundo em jogo que marca o reencontro com a torcida na Curuzu Após ano de 2025 desastroso, Papão se reformulou e passou a apostar mais nos atletas da base. Jogo começa às 17h. 25.01.26 7h00