Endrick diz que em campo se imagina em filme de ação: 'Me impulsiona a ser mais letal' Estadão Conteúdo 22.02.26 10h03 Sucesso no futebol francês, o atacante brasileiro Endrick revelou uma estratégia inusitada para turbinar seu desempenho em campo. "Eu me imagino em um filme de ação. Gosto da adrenalina e preciso liberar toda a minha raiva. Isso me impulsiona a ser ainda mais letal diante do gol", disse o estreante mais efetivo da história do Lyon. Em seis jogos na França, o ex-jogador do Palmeiras anotou cinco gols e deu uma assistência. Emprestado pelo Real Madrid ao clube francês até o final da temporada, Endrick também afirmou ao programa Telefoot que tem como objetivo conquistar a Champions League ao lado de Vini Jr. e Mbappé, com quem jogou na Espanha. "Espero ver Vinicius e Mbappé juntos novamente algum dia para ganhar a Liga dos Campeões e outros títulos", afirmou. Além de Mbappé, o também francês Camavinga recomendou que Endrick assinasse com o Lyon. "Kylian Mbappé e Camavinga me disseram que a Ligue 1 era um bom campeonato e muito competitivo. Eles me recomendaram fortemente que eu assinasse com o Lyon porque é um grande time. Agradeço o conselho deles", afirmou ele, avaliando que um bom desempenho no time francês pode pavimentar sua ida à Copa do Mundo. "Espero conquistar grandes coisas com o Lyon e, se Deus quiser, ir à Copa do Mundo para ajudar o Brasil." A fama é uma das piores coisas que existem, na avaliação do atacante. "É difícil. Os jovens que pensam que a fama só traz coisas positivas estão enganados. Para mim, é uma das piores coisas que podem existir. Espero que um dia eu possa aproveitar minha vida em paz", afirmou o jogador de 19 anos. Endrick ganhou a alcunha de Matador de alguns órgãos de imprensa. "Podem me chamar do que quiserem. Vamos ver nos próximos dias se vou continuar com esse apelido", disse. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Francês Endrick Lyon COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTE PARALÍMPICO All Star Rodas: esporte, dedicação, superação e um local de inclusão na Região Norte Clube All Star Rodas foi fundado em 1999 e tornou-se referência no esporte paralímpico brasileiro e inclusão social na Região Norte 22.02.26 8h00 Futebol Embalado por goleada, Paysandu recebe o Castanhal em busca de uma vaga na final do Parazão Confronto terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal. 22.02.26 7h00 Futebol Stay period: o que significa a suspensão das dívidas do Paysandu por 180 dias? Credores não podem promover bloqueios de contas, penhoras ou atos de constrição patrimonial contra o clube. 21.02.26 17h23 ESPORTE Paysandu entra em recuperação judicial e ganha prazo para renegociar dívidas Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões 21.02.26 15h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Bragantino reforça pedido de desculpas e repudia fala de atleta; FPF encaminhará caso ao TJD O Red Bull Bragantino confirmou que Daiane Muniz aceitou o pedido de desculpas 21.02.26 23h27 Campeonato Espanhol Barcelona x Levante: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/02) por La Liga Barcelona e Levante jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.02.26 11h00 FUTEBOL Zagueiro pede desculpas para árbitra após comentário de cunho machista: 'Minha mãe me xingou' Gustavo Marques polemizou após eliminação do Bragantino contra o São Paulo 22.02.26 8h56 Futebol Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal 22.02.26 7h00