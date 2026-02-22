Capa Jornal Amazônia
Endrick diz que em campo se imagina em filme de ação: 'Me impulsiona a ser mais letal'

Estadão Conteúdo

Sucesso no futebol francês, o atacante brasileiro Endrick revelou uma estratégia inusitada para turbinar seu desempenho em campo. "Eu me imagino em um filme de ação. Gosto da adrenalina e preciso liberar toda a minha raiva. Isso me impulsiona a ser ainda mais letal diante do gol", disse o estreante mais efetivo da história do Lyon. Em seis jogos na França, o ex-jogador do Palmeiras anotou cinco gols e deu uma assistência.

Emprestado pelo Real Madrid ao clube francês até o final da temporada, Endrick também afirmou ao programa Telefoot que tem como objetivo conquistar a Champions League ao lado de Vini Jr. e Mbappé, com quem jogou na Espanha. "Espero ver Vinicius e Mbappé juntos novamente algum dia para ganhar a Liga dos Campeões e outros títulos", afirmou.

Além de Mbappé, o também francês Camavinga recomendou que Endrick assinasse com o Lyon. "Kylian Mbappé e Camavinga me disseram que a Ligue 1 era um bom campeonato e muito competitivo. Eles me recomendaram fortemente que eu assinasse com o Lyon porque é um grande time. Agradeço o conselho deles", afirmou ele, avaliando que um bom desempenho no time francês pode pavimentar sua ida à Copa do Mundo. "Espero conquistar grandes coisas com o Lyon e, se Deus quiser, ir à Copa do Mundo para ajudar o Brasil."

A fama é uma das piores coisas que existem, na avaliação do atacante. "É difícil. Os jovens que pensam que a fama só traz coisas positivas estão enganados. Para mim, é uma das piores coisas que podem existir. Espero que um dia eu possa aproveitar minha vida em paz", afirmou o jogador de 19 anos.

Endrick ganhou a alcunha de Matador de alguns órgãos de imprensa. "Podem me chamar do que quiserem. Vamos ver nos próximos dias se vou continuar com esse apelido", disse.

