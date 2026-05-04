Endrick deixa retorno ao Real Madrid em aberto e diz que se for à Copa 'é culpa de todo o Lyon' Com 8 gols e 6 assistências, Endrick destaca a influência da fé e da esposa nas decisões sobre seu próximo passo na carreira Estadão Conteúdo 04.05.26 15h52 Endrick chegou a oito gols anotados pelo Lyon neste domingo - ainda são seis assistências. O brasileiro fez uma pintura nos 4 a 2 sobre o Rennes, ao acertar chute no ângulo. Depois da partida, já com a reta final do Campeonato Francês, foi procurado para falar sobre o futuro e deixou indefinida a possibilidade de voltar ao Real Madrid, onde tem contrato. Ele atua no clube francês por empréstimo. "Meu futuro? Não sei, estou muito feliz aqui, me sinto ótimo. É como sempre falo, estou emprestado. Se for para ficar aqui, se for para voltar ao Real Madrid, se for para ir para outro lugar, farei o que Deus me disser e o que minha mulher me mandar fazer também", afirmou o jogador, em coletiva. Endrick não esconde, porém, que anda se sentindo muito bem no Lyon. Ele chegou a dar respostas em francês, mostrando que sua dedicação dentro de campo também se faz fora, onde se esforço para aprender o idioma. "Agradeço a Deus por me trazer para cá, estou muito feliz por estar aqui e adoraria ficar, pois estão fazendo de tudo para que eu me sinta confortável", revelou. "Mas é isso, farei o que Deus me disser para fazer, o que Deus colocar na cabeça da minha mulher para fazer", endossou. Aos 19 anos, o atacante revelado pelo Palmeiras jamais escondeu que seu maior sonho é defender o Brasil na Copa do Mundo, de preferência já em solo canadense, norte-americano e mexicano. E a boa fase no Lyon, em contraste com as baixas de Estêvão e Rodrygo, machucados, fazem suas chances de convocação na lista final, a ser anunciada dia 18 de maio, aumentarem. Ele divide com os atuais companheiros a possibilidade de lembrança de Carlo Ancelotti. "Foi uma das minhas melhores escolhas vir para o Lyon. Agradeço muito a Deus pois vim para um time onde me acolheram. Se Deus quiser, se eu for para a Copa do Mundo, a culpa vai ser de todo o Lyon." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Campeonato Francês Copa do Mundo Lyon Endrick Real Madrid COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58