Empresário de Lucas, Pablo Maia e Ferreirinha manda indireta a Crespo: 'Líder limitado'

O empresário Júnior Pedroso, que cuida das carreiras de jogadores do São Paulo como Lucas Moura, Pablo Maia e Ferreirinha, causou polêmica com uma postagem no Instagram no último domingo, 11. O time tricolor estreou na temporada com derrota por 3 a 0 para o Mirassol, pelo Campeonato Paulista.

Júnior Pedroso mandou uma indireta a Crespo, sem mencionar o nome do treinador do São Paulo. O empresário criticou o trabalho do técnico, o chamando de "líder limitado".

"Líder limitado não é aquele que tecnicamente tem limitações, mas aquele que não consegue nem ter a confiança do seu grupo. Esse não tem muito pra onde ir. Líder tem que saber liderar sua equipe, assumindo seus erros sem expor seu time. Errou, apenas assume! E tenta aprender com seus erros", escreveu Júnior Pedroso.

Dos jogadores agenciados pelo empresário, Lucas Moura e Ferreirinha entraram em campo no segundo tempo, enquanto Pablo Maia não foi aproveitado diante do Mirassol.

O São Paulo enfrenta grande crise política e institucional. Escândalos deflagrados no clube estão sendo investigados pela Polícia Civil. O presidente Julio Casares corre risco de sofrer processo de impeachment.

Diante desse cenário, o técnico Hernán Crespo afirmou que tem tentado "blindar" o elenco dos problemas que afetam os bastidores do São Paulo.