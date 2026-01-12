Empresário de Lucas, Pablo Maia e Ferreirinha manda indireta a Crespo: 'Líder limitado' Estadão Conteúdo 12.01.26 10h28 O empresário Júnior Pedroso, que cuida das carreiras de jogadores do São Paulo como Lucas Moura, Pablo Maia e Ferreirinha, causou polêmica com uma postagem no Instagram no último domingo, 11. O time tricolor estreou na temporada com derrota por 3 a 0 para o Mirassol, pelo Campeonato Paulista. Júnior Pedroso mandou uma indireta a Crespo, sem mencionar o nome do treinador do São Paulo. O empresário criticou o trabalho do técnico, o chamando de "líder limitado". "Líder limitado não é aquele que tecnicamente tem limitações, mas aquele que não consegue nem ter a confiança do seu grupo. Esse não tem muito pra onde ir. Líder tem que saber liderar sua equipe, assumindo seus erros sem expor seu time. Errou, apenas assume! E tenta aprender com seus erros", escreveu Júnior Pedroso. Dos jogadores agenciados pelo empresário, Lucas Moura e Ferreirinha entraram em campo no segundo tempo, enquanto Pablo Maia não foi aproveitado diante do Mirassol. O São Paulo enfrenta grande crise política e institucional. Escândalos deflagrados no clube estão sendo investigados pela Polícia Civil. O presidente Julio Casares corre risco de sofrer processo de impeachment. Diante desse cenário, o técnico Hernán Crespo afirmou que tem tentado "blindar" o elenco dos problemas que afetam os bastidores do São Paulo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo empresário Lucas Pablo Maia Ferreirinha Crespo indireta COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Com cinco vitórias seguidas, paraense Melk Costa tem nova luta marcada no UFC Duelo será contra um estadunidense, no dia 21 de fevereiro, em Houston 12.01.26 9h47 GLOBO DE OURO Wagner Moura recebe homenagem de clube de futebol após prêmio no Globo de Ouro; confira Ator levou prêmio de "Melhor Ator em Filme de Drama" e "O Agente Secreto" na categoria de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa neste domingo (11) 12.01.26 9h37 GINÁSIO MANGUEIRINHO Mangueirinho: arena moderna de Belém que fomenta o esporte no Estado Palco de grandes eventos esportivos e culturais, ginásio é uma das três arenas 100% climatizadas do Brasil e é um dos orgulhos da infraestrutura esportiva do Pará 12.01.26 9h00 Futebol Belém 410 Anos: O nome que virou sobrenome nos gramados e quadras Vários atletas passaram a carregar “Belém” como sobrenome após identificação com a capital paraense. 12.01.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (12/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Saudita, Série A italiana e Campeonato Espanhol movimentam o futebol nesta segunda-feira 12.01.26 7h00 Futebol Belém 410 Anos: O nome que virou sobrenome nos gramados e quadras Vários atletas passaram a carregar “Belém” como sobrenome após identificação com a capital paraense. 12.01.26 8h00 novos espaços Novos espaços ao ar livre transformam Belém em polo de atividades físicas Com obras entregues para a conferência, cidade ganha áreas revitalizadas que ampliam opções de lazer; corredores e atletas celebram qualidade e segurança dos novos locais 12.01.26 7h30 NÃO DEU Remo não consegue segurar o Palmeiras e está eliminado da Copinha O Palmeiras dominou a partida, mas só construiu a vitória no segundo tempo 11.01.26 14h29