Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Empresário de Lucas, Pablo Maia e Ferreirinha manda indireta a Crespo: 'Líder limitado'

Estadão Conteúdo

O empresário Júnior Pedroso, que cuida das carreiras de jogadores do São Paulo como Lucas Moura, Pablo Maia e Ferreirinha, causou polêmica com uma postagem no Instagram no último domingo, 11. O time tricolor estreou na temporada com derrota por 3 a 0 para o Mirassol, pelo Campeonato Paulista.

Júnior Pedroso mandou uma indireta a Crespo, sem mencionar o nome do treinador do São Paulo. O empresário criticou o trabalho do técnico, o chamando de "líder limitado".

"Líder limitado não é aquele que tecnicamente tem limitações, mas aquele que não consegue nem ter a confiança do seu grupo. Esse não tem muito pra onde ir. Líder tem que saber liderar sua equipe, assumindo seus erros sem expor seu time. Errou, apenas assume! E tenta aprender com seus erros", escreveu Júnior Pedroso.

Dos jogadores agenciados pelo empresário, Lucas Moura e Ferreirinha entraram em campo no segundo tempo, enquanto Pablo Maia não foi aproveitado diante do Mirassol.

O São Paulo enfrenta grande crise política e institucional. Escândalos deflagrados no clube estão sendo investigados pela Polícia Civil. O presidente Julio Casares corre risco de sofrer processo de impeachment.

Diante desse cenário, o técnico Hernán Crespo afirmou que tem tentado "blindar" o elenco dos problemas que afetam os bastidores do São Paulo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

São Paulo

empresário

Lucas

Pablo Maia

Ferreirinha

Crespo

indireta
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

MMA

Com cinco vitórias seguidas, paraense Melk Costa tem nova luta marcada no UFC

Duelo será contra um estadunidense, no dia 21 de fevereiro, em Houston

12.01.26 9h47

GLOBO DE OURO

Wagner Moura recebe homenagem de clube de futebol após prêmio no Globo de Ouro; confira

Ator levou prêmio de "Melhor Ator em Filme de Drama" e "O Agente Secreto" na categoria de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa neste domingo (11)

12.01.26 9h37

GINÁSIO MANGUEIRINHO

Mangueirinho: arena moderna de Belém que fomenta o esporte no Estado

Palco de grandes eventos esportivos e culturais, ginásio é uma das três arenas 100% climatizadas do Brasil e é um dos orgulhos da infraestrutura esportiva do Pará

12.01.26 9h00

Futebol

Belém 410 Anos: O nome que virou sobrenome nos gramados e quadras

Vários atletas passaram a carregar “Belém” como sobrenome após identificação com a capital paraense.

12.01.26 8h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (12/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Saudita, Série A italiana e Campeonato Espanhol movimentam o futebol nesta segunda-feira

12.01.26 7h00

Futebol

Belém 410 Anos: O nome que virou sobrenome nos gramados e quadras

Vários atletas passaram a carregar “Belém” como sobrenome após identificação com a capital paraense.

12.01.26 8h00

novos espaços

Novos espaços ao ar livre transformam Belém em polo de atividades físicas

Com obras entregues para a conferência, cidade ganha áreas revitalizadas que ampliam opções de lazer; corredores e atletas celebram qualidade e segurança dos novos locais

12.01.26 7h30

NÃO DEU

Remo não consegue segurar o Palmeiras e está eliminado da Copinha

O Palmeiras dominou a partida, mas só construiu a vitória no segundo tempo

11.01.26 14h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda