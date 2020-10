Em vídeo, Felipão pede o apoio do torcedor do Cruzeiro

Após uma busca intensa por um treinador, após a demissão de Ney Franco, o Cruzeiro convenceu Luiz Felipe Scolari a voltar ao time mineiro, depois de dizer “não” pela primeira vez, no início desta semana.

A direção do clube foi até o Rio Grande do Sul negociar com o treinador e conseguiu acertar sua contratação até o fim de 2022, Scolari será o técnico do centenário celeste. Veja o vídeo do treinador ao lado do presidente Sérgio Santos Rodrigues.