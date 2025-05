Em reta final emocionante, Atlético-MG vira sobre Fluminense em retorno à Arena MRV

O retorno do Atlético-MG à Arena MRV foi com o roteiro que o torcedor atleticano gosta. Com uma reta final eletrizante, o time da casa buscou a virada, cedeu o empate, mas, aos 48 minutos do segundo tempo, marcou o gol da vitória por 3 a 2 sobre o Fluminense, neste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória, o Atlético-MG chegou ao quarto jogo sem perder na competição e deu um salto na tabela, entrando no G-6, na sexta colocação, com 12 pontos. O Fluminense aparece uma posição acima, em quinto lugar, com 13 pontos.

Apesar de ter sido inaugurado recentemente, a Arena MRV passou por melhorias na sua estrutura, principalmente na parte acústica, alvo de grande reclamações da torcida, e de segurança, após os casos de violência na final da Copa do Brasil do ano passado. A principal reforma foi no gramado, com a troca da grama natural pela sintética. O clube investiu pouco mais de R$ 20 milhões com as obras.

Dentro de campo, o jogo não fluiu e as equipes fizeram os primeiros 45 minutos de baixa produção e qualidade, com os goleiros apenas figurantes dentro do gramado. O Atlético-MG teve um pouco mais de posse de bola, mas ficou refém do atacante Cuello, em jogadas pelo lado de campo. O time até arriscou a gol, mas todos para fora e sem perigo, como a cabeçada de Junior Alonso, sob o travessão.

Mesma situação do Fluminense. Mais reativo, os visitantes ficaram à espreita pelo contra-ataque. Quando teve a posse de bola, não teve qualidade para constituir e incomodar o goleiro Everson. O único chute a gol foi de Everaldo, já aos 37 minutos, que passou longe da meta mineira.

Na segunda etapa, a estratégia carioca surtiu efeito e no primeiro chute a gol, abriu o placar aos 10 minutos. Lyanco saiu errado e Canobbio aproveitou para bater colocado e vencer o goleiro Everson. Após o gol, o Cuca mexeu no time, a fim de dar mais movimentação no meio de campo, mas esbarrou na marcação encaixada do adversário. Quando a paciência do torcedor se esgotou e começou a protestar, Rubens, aos 31 minutos, acertou um belo chute de fora da área para igualar o marcador.

Também foi a primeira finalização do time mineiro a gol na partida. O empate acendeu o time da casa, que logo depois conquistou a virada. Hulk recebeu na área, encheu o pé, Fábio deu rebote e Júnior Santos virou o placar, aos 38. A reta final foi emocionante. Quando a vitória atleticana parecia encaminhada, em outra falha defensiva, Serna recebeu na área e empatou. Porém, já nos acréscimos, aos 48, após cobrança de escanteio, Igor Gomes desviou de cabeça e decretou a vitória atleticana.

Os times agora têm compromissos pela Copa Sul-Americana. Na quinta-feira, o Atlético-MG recebe o Caracas-VEN, na Arena MRV. Já o Fluminense atua na quarta, contra o Unión Española-CHI, no Maracanã. Pelo Brasileiro, a dupla atua no domingo. O time carioca visita o Juventude, em Caxias do Sul, enquanto os mineiros têm pela frente o clássico com o Cruzeiro, no Mineirão.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 3 X 2 FLUMINENSE

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael (Júnior Santos), Lyanco, Júnior Alonso e Rubens; Alan Franco, Fausto Vera (Bernard) e Gustavo Scarpa; Cuello, Hulk e Rony (Igor Gomes). Técnico: Cuca.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Gabriel Fuentes; Bernal (Renato Augusto), Martinelli e Nonato (Hércules); Arias, Everaldo (Serna) e Canobbio (Keno). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Canobbio, aos 10, Rubens, aos 31, Júnior Santos, aos 38, Serna, aos 42, e Igor Gomes, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rubens e Cuello (Atlético-MG); Samuel Xavier e Nonato (Fluminense).

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

RENDA - R$ 1.525.627,63.

PÚBLICO - 25.018 torcedores.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).