Em possível luta de despedida, Anderson Silva encara Hall no UFC Vegas; Moisés enfrenta americano

Marcado para acontecer neste sábado (31), em Las Vegas, nos Estados Unidos, o UFC Vegas 12 será especial para os fãs de Anderson Silva e das artes marciais mistas como um todo. Isso porque, diante de Uriah Hall, a lenda do MMA poderá fazer sua luta de despedida do Ultimate e até mesmo de sua carreira, dependendo dos seus próximos planos. Atualmente com 45 anos, o “Spider” já possui uma trajetória de quase 25 anos no MMA e, em seu cartel, contabiliza 34 vitórias e dez derrotas, foi campeão na categoria peso-médio por sete anos e travou duelos memoráveis.

O co-main event da edição traz um empolgante duelo na categoria peso-pena. Invicto em sua carreira no MMA profissional, com 13 vitórias, sendo quatro delas no Ultimate, Bryce Mitchell vai encarar o compatriota Andre Fili, que venceu três de suas últimas quatro apresentações na organização. Além disso, o card contará também com a presença do brasileiro Thiago Moisés na categoria peso-leve, em confronto diante de Bobby Green.

Possível despedida de Anderson Silva

Um dos maiores lutadores de MMA da história, Anderson Silva volta ao octógono neste sábado, dia 31 de outubro, para enfrentar o americano Uriah Hall (16-9-0) na luta principal do UFC Fight Night 181. Aos 45 anos, o ex-campeão peso-médio foi o maior detentor do cinturão na história da divisão – defendendo-o por sete anos seguidos. Ao todo, são 34 vitórias na carreira, entre elas triunfos históricos sobre nomes como Vitor Belfort, Chael Sonnen, Forrest Griffin e Dan Henderson, entre outros.

Ao longo de sua trajetória no UFC, o Spider atingiu números impressionantes. É dele o posto de maior período com título na história do UFC – 2.457 dias -, possui 22 vitórias por nocaute na carreira, além de quatro por finalização, é o quarto entre os atletas com maior número de bônus pós-luta no UFC, com 14 e manteve o recorde de maior sequência de vitórias no UFC entre 2006 e 2012 (16 no total).

O adversário deste sábado será o Uriah Hall. Nove anos mais novo que Anderson, com 36, Hall tem 15 vitórias e nove derrotas em sua trajetória nas artes marciais mistas, e vem de dois resultados positivos: um nocaute sobre Bevon Lewis e uma decisão dividida sobre o brasileiro Antônio Cara de Sapato.

Thiago Moisés busca novo triunfo

Além da lenda Anderson Silva, mais um brasileiro estará em ação no UFC Apex. Contratado depois de participar da versão brasileira do Contender Series, o peso-leve Thiago Moises (13-4-0) vem de uma finalização no segundo round sobre Michael Johnson. Seu oponente em Las Vegas será o americano Bobby Green (27-10-1), que vem em uma sequência de três vitórias.

CARD COMPLETO:

UFC Vegas 12UFC Apex, Las Vegas (EUA)Sábado, 31 de outubro de 2020

Card principal (20h, horário de Brasília)Peso-médio: Uriah Hall x Anderson SilvaPeso-pena: Bryce Mitchell x Andre FiliPeso-médio: Kevin Holland x Charlie OntiverosPeso-pesado: Maurice Greene x Greg HardyPeso-leve: Bobby Green x Thiago Moisés

Card preliminar (17h, horário de Brasília)Peso-leve: Chris Gruetzemacher x Alexander HernandezPeso-galo: Adrian Yanez x Victor RodriguezPeso-médio: Sean Strickland x Jack MarshmanPeso-meio-médio: Cole Williams x Jason WittPeso-meio-pesado: Dustin Jacoby x Justin LedetPeso-galo: Miles Johns x Kevin Natividad