Em outro 'rolê aleatório', Ronaldinho Gaúcho vai fazer pagode surpresa em ponto de ônibus nos próximos dias

Ronaldinho Gaúcho fará um novo 'rolê aleatório' nos próximos dias. O craque vai tocar em um pagode surpresa em um ponto de embarque de ônibus da plataforma digital 'Buser', que organiza viagens interestaduais por meio de aplicativo. A gravação da propaganda, que será em São Paulo, não teve local e horário divulgados para evitar aglomeração.

Segundo o 'Estadão', a campanha já deveria ter acontecido, mas foi adiada porque Ronaldinho contraiu a Covid-19. Após o fim do período de quarentena, as filmagens poderão ser feitas. A produção custou cerca de R$ 1,5 milhão e tem foco nas viagens de fim de ano.

Ronaldinho ficou cinco meses presos no Paraguai, voltou ao Brasil em agosto. A investigação Ronaldinho concluiu que não sabia que os documentos que estava usando eram falsos e suspendeu a acusação contra o ex-jogador do Barcelona. No caso de Assis, entretanto, o irmão de R10 foi declarado culpado.

Ronaldinho e Assis foram presos no dia 6 de março no Paraguai suspeitos de usarem documentos falsos e ficaram no quartel da Polícia Nacional do Paraguai por um mês até que fossem liberados para cumprir a pena em prisão domiciliar. A Justiça investigou a dupla por outros crimes, incluindo lavagem de dinheiro, mas não conseguiu provar nada.