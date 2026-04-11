Em meio à polêmica, Cristiano Ronaldo marca mais um em busca do milésimo gol Estadão Conteúdo 11.04.26 18h06 Em busca de seus mil gols, o português Cristiano Ronaldo abriu o placar na vitória do Al Nassr sobre o Al Okhdood por 2 a 0 neste sábado pela 28ª rodada do Campeonato Árabe. O atacante soma agora 968 ou 962 na carreira, dependendo da contagem. A dúvida sobre os gols marcados pelo astro português ao longo de mais duas décadas de carreira foi levantada no início do mês. No centro da discussão, estão seis arremates certeiros do atacante do Al Nassr na Arab Club Champions Cup, em 2023. O Al Nassr conquistou o título, e o camisa 7 foi o artilheiro, mas a Fifa não reconhece o torneio como oficial. A dúvida sobre o total de CR7 causou polêmica, e o luso já se manifestou nas redes sociais. Ele comentou de forma irônica uma publicação de uma página brasileira de fãs sobre o tema. "Aceitar é uma virtude", escreveu ele, com emojis de coração, duas mãos juntas e joinha. Neste sábado, Cristiano Ronaldo marcou aos 15 minutos do primeiro tempo após aproveitar uma falha na marcação. Ele invadiu a área e bateu forte, de pé dreito, no canto esquerdo do goleiro Samuel Portugal, ex-Porto. O também português João Félix marcou o segundo gol do Al Nassr, que lidera o Campeonato Árabe com 73 pontos contra 68 do Al Hilal. Cristiano Ronaldo continua sua corrida rumo ao milésimo gol na quarta-feira, quando o Al Nassr enfrenta Al Ettifaq. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Árabe Cristiano Ronaldo Al Nassr COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05 FUTEBOL O 7 é místico! Veja as goleadas sofridas pelo Paysandu por 7 gols; saiba quem é o carrasco bicolor Assim como o Papão venceu muitos adversários por 7 gols, o Papão também sofreu algumas goleadas ao longo da sua história 10.04.26 14h42 futebol Nacional celebra vitória histórica sobre o Paysandu e fim de tabu de 25 anos: 'Uma história escrita' Naça venceu o Papão por 7 a 0 na última quinta-feira (9), pela Copa Norte 10.04.26 10h45 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Foguetes, correria e confusão: torcidas de Remo e Vasco brigam em Belém; veja o vídeo! Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver a ação dos 'torcedores' a caminho do Mangueirão, onde será realizada a partida pela Série A 11.04.26 15h26 ELETRIZANTE Na marra e no fim: Remo arranca empate sob chuva e tensão no Mangueirão Vasco domina, torcida se irrita, mas Marllon salva o Leão aos 38 do segundo tempo; ponto suado ainda mantém time no Z-4 11.04.26 18h57 FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Bundesliga, Série A saudita, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 11.04.26 7h00