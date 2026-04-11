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Em meio à polêmica, Cristiano Ronaldo marca mais um em busca do milésimo gol

Estadão Conteúdo

Em busca de seus mil gols, o português Cristiano Ronaldo abriu o placar na vitória do Al Nassr sobre o Al Okhdood por 2 a 0 neste sábado pela 28ª rodada do Campeonato Árabe. O atacante soma agora 968 ou 962 na carreira, dependendo da contagem.

A dúvida sobre os gols marcados pelo astro português ao longo de mais duas décadas de carreira foi levantada no início do mês. No centro da discussão, estão seis arremates certeiros do atacante do Al Nassr na Arab Club Champions Cup, em 2023.

O Al Nassr conquistou o título, e o camisa 7 foi o artilheiro, mas a Fifa não reconhece o torneio como oficial. A dúvida sobre o total de CR7 causou polêmica, e o luso já se manifestou nas redes sociais. Ele comentou de forma irônica uma publicação de uma página brasileira de fãs sobre o tema. "Aceitar é uma virtude", escreveu ele, com emojis de coração, duas mãos juntas e joinha.

Neste sábado, Cristiano Ronaldo marcou aos 15 minutos do primeiro tempo após aproveitar uma falha na marcação. Ele invadiu a área e bateu forte, de pé dreito, no canto esquerdo do goleiro Samuel Portugal, ex-Porto.

O também português João Félix marcou o segundo gol do Al Nassr, que lidera o Campeonato Árabe com 73 pontos contra 68 do Al Hilal. Cristiano Ronaldo continua sua corrida rumo ao milésimo gol na quarta-feira, quando o Al Nassr enfrenta Al Ettifaq.

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