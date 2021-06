Em jogo truncado, Brusque e Sampaio empatam em Santa Catarina

No Augusto Bauer, Brusque e Sampaio Corrêa protagonizaram um jogo duro, que terminou empatado sem gols. Agora, o time catarinense está na 3ª posição, com 10 pontos. O Sampaio vem logo atrás, com 9 pontos.

CALENDÁRIO

Na próxima rodada, o Brusque encara o Vasco, em São Januário. O Sampaio Corrêa mede forças contra o Botafogo, no Rio de Janeiro.

SAMPAIO EM CIMA

Mesmo como visitante no duelo, o Sampaio Corrêa não se intimidou e até tentou envolver o Brusque nos minutos iniciais. Melhor em campo o time do Maranhã tentou em duas chances com Ciel, mas a bola saiu para fora e Daniel Costa, que quase marcou um gol olímpico.

CHANCE LÁ E CÁ

Na reta final, o Brusque teve a sua oportunidade, mas o chute de Thiago Alagoano foi travado em cima da hora por Luis Gustavo. A resposta veio com Ciel, que completou cruzamento e assustou o goleiro Jefferson.

BOLA PARADA E PERIGO

Na etapa final o Sampaio Corrêa investiu nas cobranças de falta com Daniel Costa. O meia teve ao menos duas oportunidades e protagonizou bons duelos com o goleiro Jefferson. Pouco depois, Jean Silva recebeu na grande área e tentou o ângulo, mas a bola passou perto do poste.

BRUSQUE

Com uma postura mais tímida, o time catarinense só chegou com perigo nos minutos finais. Em chute de João Carlos, a bola balançou a rede, mas apenas do laldo de fora. Ainda tiveram duas oportunidades nos acréscimos e Mota, goleiro do Sampaio fez boas intervenções.

BRUSQUE 0 X 0 SAMPAIO CORRÊA

Local: Augusto Bauer, Brusque (SC)

Data-Hora: 27/4/2019 – 19h

Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Junior (SE)

Auxiliares: Wendel Augusto Lino de Jesus Melo (SE) e Rodrigo Guimarães Pereira (SE)

Cartões amarelos: Rodolfo Potiguar, Zé Matheus (BRU), Luiz Gustavo, Eloir, Ferreira, Romarinho, Allan (SAM)

Gols: Everaldo (’/2ºT)

BRUSQUE: Jefferson Paulino; Toty (João Carlos, aos 29/2ºT), Janson, Claudinho e Airton; Zé Mateus, Rodolfo Potiguar (Filipe Souto, aos 13/2ºT), Diego Mathias (Fio, aos 35/2ºT) e Gabriel Taliari (Bruno Lopes, aos 13/2ºT); Thiago Alagoano e Edu. Técnico: Jerson Testoni.

SAMPAIO CORRÊA: Mota; Luis Gustavo, Paulo Sérgio, Allan e Eloir (Betinho, aos 47/2ºT); André Luiz, Ferreira e Daniel Costa (Zé Mario, aos 16/2ºT); Romarinho (Watson, ao 0/2ºT), Ciel (Jefinho, aos 27/2ºT) e Jean Silva (Jajá, aos 27/2ºT). Técnico: Felipe Surian.