Em jogo paralisado por suspeita de racismo, Operário-PR vence América-MG pela Série B

O Operário-PR venceu o América-MG por 1 a 0 na noite deste domingo, em jogo válido pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida foi bastante disputada e marcada por um possível ato de injúria racial ainda no primeiro tempo. O gol da vitória foi marcado pelo meia Boschilia.

Com o resultado, o Operário-PR respirou após um início ruim na competição. A equipe chegou aos sete pontos e subiu para a 14ª colocação, se afastando da zona de rebaixamento. Já o América-MG, que poderia entrar no G-4 com uma vitória, estacionou nos nove pontos, na 10ª posição.

O Operário-PR começou pressionando e não demorou para abrir o placar. Logo aos cinco minutos, Boschilia marcou um belo gol para colocar os donos da casa em vantagem. Daniel Amorim ainda acertou a trave, quase ampliando para os paranaenses. Mesmo atrás no placar, o América-MG pouco ameaçou o goleiro Elias.

Aos 30, o jogo foi paralisado por um possível ato de racismo. Allano e Jacy, do Operário-PR, acusaram Miguelito, do América-MG, de injúria racial. O árbitro acionou o protocolo antirracismo e a partida ficou interrompida por cerca de 15 minutos.

Na etapa final, o Operário-PR seguiu melhor e criou diversas oportunidades, mas não conseguiu ampliar. O jogo ficou mais truncado, com poucas intervenções dos goleiros.

Em outro momento, Elias precisou aparecer bem para garantir o placar, enquanto os mineiros mostraram dificuldades ofensivas. Nos minutos finais, Kauã Diniz foi expulso, deixando o América com um a menos. E sem poder de reação.

Na próxima rodada, o Operário-PR visita o Cuiabá no domingo (11), às 18h30, na Arena Pantanal. Já o América-MG recebe o Paysandu na quarta-feira (14), às 19h30, no estádio Independência.

FICHA TÉCNICA:

OPERÁRIO-PR 1 X 0 AMÉRICA-MG

OPERÁRIO-PR - Elias; Thales, Oleques (Neto Paraíba), Miranda, Allan Godói e Cristiano; Jacy (Fransérgio), Zuluaga e Boschilia; Allano (Ronald), Daniel Amorim (Vinícius Mingotti) e Marcos Paulo (Rodrigo Rodrigues). Técnico: Bruno Pivetti.

AMÉRICA-MG - Matheus Mendes; Júlio, Ricardo Silva, Lucão e Marlon (Pedro Barcelos); Miquéias, Kauã Diniz, Barros e Miguelito (Benítez); Stênio (Fabinho), Willian Bigode (Elizari) e Figueiredo. Técnico: William Batista.

GOL - Boschilia, aos 5 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Neto Paraíba, Boschilia e Allano (Operário); Pedro Barcelos, Kauã Diniz e Benítez (América-MG).

CARTÃO VERMELHO - Kauã Diniz (América-MG).

ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (TO).

RENDA - R$ 44.300,00.

PÚBLICO - 2.899 torcedores.

LOCAL - Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).