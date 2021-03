Em homenagem ao Dia da Mulher, estádio do Corinthians muda de nome

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado neste dia 8, a Neo Química Arena trocou seu nome por Das Minas Arena neste mês de março. A inspiração vem do movimento #respeitaasminas, lançado em 2018, com o objetivo de sensibilizar a sociedade para o combate ao assédio sexual e à violência contra a mulher, com a participação da torcida e de jogadores do Corinthians. O nome e o logo com a homenagem estarão projetados no super telão leste do estádio durante todo o mês.

Ainda como parte das homenagens às Mulheres, a Neo Química convidou sua embaixadora, a jogadora Marta, para entregar uma placa em comemoração à jogadora Ingryd Lima, que fez o primeiro gol olímpico corintiano marcado a arena.

Além de sair vencedora do campeonato Brasileiro de 2020, a equipe de futebol feminino do Corinthians viu a volante fazer história no jogo da semifinal da competição, em novembro, contra o Palmeiras. Ingryd se tornou a primeira pessoa a fazer um gol olímpico com a camisa do timão na Neo Química Arena. A última vez que a torcida havia comemorado um gol como esse, no masculino, foi em 2011, marcado pelo jogador Roberto Carlos.

O momento foi de emoção para as duas, e Marta comemorou o fato de ter sido uma mulher a fazer o primeiro gol olímpico corintiano da Neo Química Arena.

- Estou muito feliz de receber isso de você, que é minha inspiração - disse a volante Ingryd para Marta.

- Essa homenagem é uma das melhores coisas que está acontecendo na minha vida - completou.