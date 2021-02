Em extenso documento, Vasco alega erro de direito: 'Sistema descalibrado, campeonato desequilibrado'

O Vasco argumentou de forma pesada para tentar a anulação da partida contra o Internacional, do último domingo. O clube argumenta que houve erro de direito na falha da VAR que resultou na validação do primeiro gol do Colorado mesmo com Rodrigo Dourado em posição de impedimento.

- Sistema descalibrado, campeonato desequilibrado - diz parte do ofício.

Para embasar um documento extenso como poucas vezes se viu nos últimos anos no direito esportivo, o Cruz-Maltino acrescentou sete robustos anexos às 16 páginas do pedido de impugnação remetido ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O clube precisa provar que houve erro de direito, não de fato.

Quem vai apreciar a demanda do Vasco é o presidente do STJD, Otávio Noronha. Se ele entender que houve erro de direito, não de fato, o Pleno do órgão julga o caso. Se ele entender que o erro em questão foi de fato, o caso é arquivado.