Em entrevista ao SportsCenter, Roger Machado revela projeto para apoiar escritores negros

Um dos poucos nomes do futebol a se pronunciar publicamente sobre o preconceito racial, o técnico Roger Machado revelou em entrevista ao SportsCenter, da ESPN, financiar um projeto para o lançamento de 50 livros de autores negros e índigenas para os próximos 5 anos.

- O projeto surgiu de uma inquietação desde muito cedo, quando minhas filhas eram pequenas, minha esposa e eu tivemos dificuldades de encontrar literatura infanto juvenil de autores negros ou com personagens negros - explicou o treinador.

Atualmente sem clube, Roger esteve no comando do Bahia até o último mês de setembro, quando teve seu contrato interrompido após derrota por 5 a 3 para o Flamengo. Foi no comando do tricolor baiano que o treinador gerou repercussão nacional ao comentar a questão racial no Brasil e a desigualdade no tratamento entre brancos e negros.

- Se não é há preconceito no Brasil, por que os negros têm o nível de escolaridade menor que o dos brancos? Por que a população carcerária, 70% dela é negra? Por que quem morre são os jovens negros no Brasil? Por que os menores salários, entre negros e brancos, são para os negros? Entre as mulheres negras e brancas, são para as negras? Por que que, entre as mulheres, quem mais morre são as mulheres negras? Há diversos tipos de preconceito. Nas conquistas pelas mulheres, por exemplo, hoje nós vemos mulheres no esporte, como você, mas quantas mulheres negras têm comentando esporte? Nós temos que nos perguntar. Se não há preconceito, qual a resposta? Para mim, nós vivemos um preconceito estrutural, institucionalizado - declarou na ocasião.

Segundo pesquisa da Universidade de Brasíia, apenas 2,5% dos autores publicados no Brasil não eram brancos e somente 4,5% dos protagonistas das obras. De acordo com a reportagem, o país tem 23 pequenas e médias editoras responsáveis pela publicação de livros escritos exclusivamente por autores negros.

Por conta do Dia da Consciência Negra, no próximo dia 20 de Novembro, a ESPN está com uma série de reportagens especiais sobre o racismo no esporte. A matéria sobre o projeto de literatura de Roger Machado vai ao ar no SportsCenter da próxima sexta-feira, às 21h.#