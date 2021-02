Em dia de Paredão no BBB, Andreoli manda um 'tchau' para Nego Di no 'Globo Esporte' e quebra a internet

Visto como um dos 'vilões' desta edição do Big Brother Brasil, da Globo, o comediante gaúcho Nego Di caiu no paredão desta terça-feira e é o principal cotado para ser eliminado. Caso os resultados das enquetes espalhadas pela internet se confirmem, o brother deve sair com mais de 90% de rejeição do público.

A porcentagem é tão alta que a internet já dá a saída de Nego como certa. Outro que parece concordar com isso é Felipe Andreoli. O apresentador do 'Globo Esporte-SP' se despediu da edição de hoje dando tchau para o participante.

- O Globo Esporte está acabando... Tchau para você e tchau para o Nego Di também - afirmou.

A indireta soou como provocação nas redes e muitas pessoas comentários exaltando a atitude de Andreoli por ter entrado na brincadeira.

- Felipe Andreoli agora no final do Globo Esporte falando "tchau pra vc e tchau pro NegoDi" o inimigo do riso realmente uniu todas as tribos possíveis contra ele! - disse um internauta.

Confira essa e outras reações:

Felipe Andreoli encerrou o Globo Esporte dando tchau pra um monte de gente, incluindo Nego Di 🤣🤣🤣🤣#bbb21 #ForaNegoDi — Fora Nego Di (@mariobentesbr) February 16, 2021

Felipe Andreoli agora no final do Globo Esporte falando "tchau pra vc e tchau pro NegoDi" o inimigo do riso realmente uniu todas as tribos possíveis contra ele! AHAHAHHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHA Minha roupa já tá pronta para o evento! #BBB21 — VY Canis Majoris ✨ (@vlr013) February 16, 2021