Em dia de 'pacotão de reforços', Cruzeiro confirma Alan Ruschel

Visando a montagem de um elenco forte para as disputas da temporada de 2021, o Cruzeiro acertou, nesta sexta-feira, 12 de fevereiro, a contratação de Alan Ruschel, que foi o capitão da Chapecoense na conquista da Série B do Campeonato Brasileiro de 2020. O atleta chega sem custos ao Maior de Minas e assina contrato até o fim de 2022.

Natural de Taquara (RS), o lateral-esquerdo começou a carreira no Juventude, mas foi na equipe de Chapecó que ele viveu os momentos mais marcantes da carreira. Em 2016, Alan Ruschel fazia parte da delegação que viajava para a Colômbia a fim de disputar a primeira partida da final da Copa Sul-Americana. Ele foi um dos seis sobreviventes daquela tragédia e retornou aos gramados pouco mais de nove meses depois.

Pela Chapecoense, o recém-contratado do time celeste disputou 99 partidas, sendo 43 delas na temporada de 2020, ano em que, além de participar ativamente da conquista do título nacional, também foi campeão do Catarinense.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉEIE A DO BRASILEIRÃO

O dia foi agitado no clube azul, que anunciou também o volante Matheus Barbosa, vindo do Avaí, e o meia Marcinho, que estava no Sampaio Corrêa. Nos próximos dias, mais anúncios devem acontecer no time celeste. ALAN RUSCHELNome completo: Alan Luciano RuschelNascimento: 23/08/1989Naturalidade: Taquara (RS)Posição: Lateral esquerdoAltura: 1,80mClubes: Juventude (2008-2010); Pelotas (2011); São Paulo-RS (2011); Luverdense (2011); Juventude (2012 e 2013); Chapecoense (2013); Internacional (2014 e 2015); Athletico-PR (2015); Chapecoense (2016-2019); Goiás (2019); Chapecoense (2020) e Cruzeiro (desde 02/2021).Títulos: Copa Sul-Americana (2016); Campeonato Brasileiro - Série B (2020); Campeonato Catarinense (2020); Campeonato Gaúcho (2014 e 2015); Copa Federação Gaúcha de Futebol (2012).