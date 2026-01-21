Em crise, Ponte Preta tenta reação no Paulistão diante do São Bernardo no Majestoso Estadão Conteúdo 21.01.26 7h43 Vivendo um início de temporada marcado por instabilidade esportiva e administrativa, a Ponte Preta volta a campo nesta quarta-feira para tentar iniciar uma reação no Campeonato Paulista. A Macaca enfrenta o São Bernardo, às 21h30, no Moisés Lucarelli, pela quarta rodada da competição. Sem poder registrar reforços por conta do transfer ban, lidando com dificuldades financeiras e enfrentando uma sequência de saídas no elenco, o time campineiro chega ao duelo pressionado. Em três jogos disputados, a Ponte soma três derrotas, não marcou gols e é a única equipe que ainda não pontuou no Estadual. A derrota mais recente foi para o Capivariano, por 2 a 0, fora de casa, resultado que manteve o clube na lanterna e ampliou o clima de apreensão no Majestoso. O cenário torna o confronto direto ainda mais decisivo para as pretensões da equipe na primeira fase. Além das limitações no mercado, o técnico Marcelo Fernandes ganhou mais um problema para montar o time. O meia Élvis, uma das lideranças do elenco, pediu para deixar o clube e se despediu dos companheiros após o último jogo. Sem o camisa 10, Lucas Emanuel aparece como principal opção para assumir a vaga, enquanto Damião também pode ser utilizado para formar um quarteto ofensivo. "Não foi fácil passar por isso no ano passado, e agora a situação foge do controle da comissão. Estamos fazendo tudo o que é possível, mas neste momento existem coisas que não dependem apenas da nossa atitude", afirmou Marcelo Fernandes. Do outro lado, o São Bernardo chega com cenário mais estável. Com quatro pontos conquistados, o time do ABC figura entre os primeiros colocados do grupo e vem de empate por 1 a 1 com o Noroeste. O objetivo da equipe é manter a regularidade para se consolidar na briga por vaga na próxima fase. O técnico Ricardo Catalá tende a repetir a base utilizada nas últimas rodadas. A principal dúvida está no setor ofensivo, onde Neto Costa e Fabrício Daniel disputam posição. Para o treinador, o momento exige atenção máxima, independentemente do adversário. "Sabemos da dificuldade do campeonato e da força que a Ponte tem jogando em casa. Precisamos manter nosso padrão, competir o tempo todo e ter equilíbrio para buscar pontos fora", destacou Catalá. FICHA TÉCNICA PONTE PRETA X SÃO BERNARDO PONTE PRETA - Diogo Silva; Pacheco, Rodrigo Souza e Saimon; Romulo, Gustavo Telles e Lucas Emanuel; Diego Tavares, Bruno Lopes e Matheus Henrique. Técnico: Marcelo Fernandes. SÃO BERNARDO - Alex Alves; Hugo Sanches, Wellington Manzoli, Helder e Pará; Foguinho, Romisson e João Paulo; Victor Andrade, Felipe Garcia e Echaporã (Fabrício Daniel). Técnico: Ricardo Catalá. ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores DATA - 21/01 (Quarta-feira) HORÁRIO - 21h30 LOCAL - Moisés Lucarelli, em Campinas (SP) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Ponte Preta São Bernardo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Lembra deles? Veja mais de 30 apelidos de jogadores que atuaram no Parazão O Parazão está chegando e um fato curioso da competição são os apelidos dos atletas, muitos deles eternizados pela torcida 20.01.26 16h31 LUTO Morre goleiro Ocimar, campeão da Série B com a Tuna Luso; Águia Guerreira lamenta Ex-jogador faleceu em Ananindeua e a causa da morte não foi revelada 20.01.26 12h56 futebol Parazão 2026: Jogo entre Paysandu e São Raimundo sofre alteração no horário; confira Partida foi atrasada em 1h em relação ao horário marcado inicialmente 20.01.26 12h34 Viral Vestida com camisa do Paysandu, torcedora mirim surpreende ao cantar música do Remo Reação da torcedora viralizou nas redes sociais 20.01.26 11h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES Flamengo vai com titulares para o 'Clássico das Multidões' contra o Vasco pelo Carioca 21.01.26 5h42 Novorizontino impõe ao Palmeiras primeira goleada em 10 anos 20.01.26 23h12 Abel assume 'maior derrota do Palmeiras' e dispara: 'Podemos perder até de time da 5ª divisão' 20.01.26 23h02 Botafogo conta com retorno de titulares para tentar quebrar invencibilidade do Volta Redonda 21.01.26 5h12