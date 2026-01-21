Capa Jornal Amazônia
Em crise, Ponte Preta tenta reação no Paulistão diante do São Bernardo no Majestoso

Estadão Conteúdo

Vivendo um início de temporada marcado por instabilidade esportiva e administrativa, a Ponte Preta volta a campo nesta quarta-feira para tentar iniciar uma reação no Campeonato Paulista. A Macaca enfrenta o São Bernardo, às 21h30, no Moisés Lucarelli, pela quarta rodada da competição.

Sem poder registrar reforços por conta do transfer ban, lidando com dificuldades financeiras e enfrentando uma sequência de saídas no elenco, o time campineiro chega ao duelo pressionado. Em três jogos disputados, a Ponte soma três derrotas, não marcou gols e é a única equipe que ainda não pontuou no Estadual.

A derrota mais recente foi para o Capivariano, por 2 a 0, fora de casa, resultado que manteve o clube na lanterna e ampliou o clima de apreensão no Majestoso. O cenário torna o confronto direto ainda mais decisivo para as pretensões da equipe na primeira fase.

Além das limitações no mercado, o técnico Marcelo Fernandes ganhou mais um problema para montar o time. O meia Élvis, uma das lideranças do elenco, pediu para deixar o clube e se despediu dos companheiros após o último jogo. Sem o camisa 10, Lucas Emanuel aparece como principal opção para assumir a vaga, enquanto Damião também pode ser utilizado para formar um quarteto ofensivo.

"Não foi fácil passar por isso no ano passado, e agora a situação foge do controle da comissão. Estamos fazendo tudo o que é possível, mas neste momento existem coisas que não dependem apenas da nossa atitude", afirmou Marcelo Fernandes.

Do outro lado, o São Bernardo chega com cenário mais estável. Com quatro pontos conquistados, o time do ABC figura entre os primeiros colocados do grupo e vem de empate por 1 a 1 com o Noroeste. O objetivo da equipe é manter a regularidade para se consolidar na briga por vaga na próxima fase.

O técnico Ricardo Catalá tende a repetir a base utilizada nas últimas rodadas. A principal dúvida está no setor ofensivo, onde Neto Costa e Fabrício Daniel disputam posição. Para o treinador, o momento exige atenção máxima, independentemente do adversário.

"Sabemos da dificuldade do campeonato e da força que a Ponte tem jogando em casa. Precisamos manter nosso padrão, competir o tempo todo e ter equilíbrio para buscar pontos fora", destacou Catalá.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA X SÃO BERNARDO

PONTE PRETA - Diogo Silva; Pacheco, Rodrigo Souza e Saimon; Romulo, Gustavo Telles e Lucas Emanuel; Diego Tavares, Bruno Lopes e Matheus Henrique. Técnico: Marcelo Fernandes.

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Hugo Sanches, Wellington Manzoli, Helder e Pará; Foguinho, Romisson e João Paulo; Victor Andrade, Felipe Garcia e Echaporã (Fabrício Daniel). Técnico: Ricardo Catalá.

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores

DATA - 21/01 (Quarta-feira)

HORÁRIO - 21h30

LOCAL - Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Palavras-chave

futebol

Ponte Preta

São Bernardo
Esportes
