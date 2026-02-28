Em crise e sob cobrança da torcida, Flamengo terá desfalques de peso na semifinal do Carioca Estadão Conteúdo 28.02.26 18h27 O Flamengo vive dias de crise há pouco tempo imaginados. Depois de 2025 perfeito, com muitos títulos, o time não engrena na atual temporada, perdeu duas finais seguidas, encara a ira da revoltada torcida e ainda acumula desfalques para a semifinal do Carioca. Xingado pelo torcedor rubro-negro pela primeira vez após perder a final da Recopa diante do Lanús, no Maracanã, o técnico Filipe Luís perdeu quatro peças importantes para encarar o Madureira nesta segunda-feira e terá de fazer modificações em todos os setores de linha. O zagueiro Léo Pereira, os volantes Erick Pulgar e Jorginho e o atacante Bruno Henrique foram vetados pelo Departamento Médico do Flamengo e estão fora do jogo de volta com o Madureira, nesta segunda-feira - o time rubro-negro defenderá vantagem gigante de 3 a 0 da ida. "Após atuar por mais de 120 minutos na quinta-feira, contra o Lanús, o zagueiro Léo Pereira apresentou índices elevados de desgaste físico. Por decisão do Departamento Médico, não será relacionado para enfrentar o Madureira na segunda-feira. No dia da partida, o jogador treinará no CT George Helal", informou o Flamengo, também explicando os outros desfalque. Com dores musculares, Pulgar realizou exame de imagem, que não apontou lesão. No entanto, não enfrentará o Madureira para evitar um agravamento. Em função do desgaste elevado na partida em que retornou de lesão, Jorginho está vetá-lo por prevenção, enquanto Bruno Henrique está com pubalgia. O Flamengo já não tinha Saúl, em recuperação de cirurgia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeoanto Carioca Flamengo desfalques Léo Pereira, Erick Pulgar Jorginho Bruno Henrique COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTES Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz 28.02.26 15h47 FUTEBOL Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027 28.02.26 8h00 FUTEBOL Lateral do Remo sobre a final do Parazão contra o Paysandu: 'Creio que somos o melhor time' João Lucas esteve em campo em oito jogos pelo Remo nesta temporada 27.02.26 18h30 MMA Sport Club Leonardo Vasconcelos encara campeão russo em desafio de peso na Rússia 27.02.26 16h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 28.02.26 7h00 FUTEBOL Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027 28.02.26 8h00 ESPORTES Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz 28.02.26 15h47 MAIS UM CREDOR Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho 27.02.26 20h42