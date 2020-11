Em boa fase, Palmeiras visita o Ceará onde perdeu invencibilidade em 2019

Vivendo sua melhor fase na temporada, com oito vitórias seguidas, o Palmeiras viaja para enfrentar o Ceará nesta quarta-feira (18), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2020. Foi justamente diante do Vozão, em Fortaleza, que o Verdão perdeu sua histórica invencibilidade com Felipão no ano passado.

Com mais de uma dezena de desfalques, a equipe de Abel Ferreira vai ao Castelão em busca da classificação para a semifinal da competição. Já que venceu o primeiro duelo no Allianz Parque por 3 a 0, o Verdão ainda pode perder por dois gols de diferença para mesmo assim confirmar a classificação e garantir R$ 6 milhões aos cofres do clube.

​O restrospecto recente mostra que o confronto não está decidido. Em 2019, sob o comando de Luiz Felipe Scolari, o Palmeiras visitou o Vozão no mesmo local e viu a invencibilidade de 33 jogos no Campeonato Brasileiro ruir.

Na ocasião, o Ceará contou com a Arena Castelão lotada para vencer por 2 a 0 e acabar com a sequência que o clube havia construído na terceira passagem de Felipão.

Ceará e Palmeiras se enfrentam na quarta-feira (18), às 19 horas (horário de Brasília).