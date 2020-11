Em boa fase na Europa, Richarlison faz post como DJ, cria batidão e ganha elogios nas redes

O atacante Richarlison, destaque do Everton, da Inglaterra, e figura constante na Seleção, deu um show de habilidades com as carrapetas na mão. Em seu Instagram, nesta segunda-feira, o jogador, que vive ótima fase na Europa, compartilhou um vídeo onde ele brinca de ser DJ. A postagem divertida na quarentena foi vista com bom humor pelos internautas.

O atacante ex-Fluminense e América Mineiro disse que, antes de calçar as chuteiras, atuava com remixagem de canções, e recebeu alguns elogios na postagem. Um dos seguidores comentou que entendeu o motivo de Richarlison não ter dado certo no ramo da música. Outro internauta se divertiu ao dizer que o centroavante estava ficando maluco com a quarentena.

Pelo Campeonato Inglês, o time do brasileiro também celebra a posição de destaque. Na sexta colocação, o Everton soma 16 pontos em nove jogos.Desde 2017 atuando na Inglaterra, o jogador é conhecido por seu jeito cômico e por suas postagens divertidas. Conhecido como "pombo", Richarlison também faz sucesso entre os pequenos torcedores da Seleção.

Assista abaixo ao batidão de Richarlison: