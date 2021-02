Em alta, Rodriguinho fala sobre futuro no Bahia

O grande nome do Bahia diante do Fortaleza foi o meia Rodriguinho. Com três gols marcados na goleada por 4 a 0, o camisa 10 ajudou o Tricolor a sacramentar a sua permanência na elite do futebol brasileiro.

Na coletiva de imprensa, o atleta foi questionado sobre o momento de recuperação na carreira e confirmou que permanece no clube até o fim do contrato, que está marcado para dezembro deste ano.

‘Estou muito feliz de poder a jogar. O jogo contra o Atlético-MG já tinha sido muito importante, ter ficado em campo os 90 minutos, de poder ajudar contra o Fortaleza, de marcar gols, de ter a felicidade que eu tinha hoje. Agora, feliz e concentrado para fazer um grande jogo e buscar a Sul-Americana e fazer uma temporada melhor que essa. Sofri um pouco com a fissura no pé, perdi o ritmo que estava bom. Dar sequência no trabalho para ter um ano melhor’, declarou.

‘Tenho desejo de continuar sim. Estava meio para baixo com as escolhas que estavam sendo feitas. Mas agora, poder voltar e mostrar a importância, e o carinho que os atletas demonstraram por mim, me faz querer continuar. Vou sentar com o presidente para definir. Eu tenho contrato até o fim de ano. Vamos ver o que ele pensa sobre isso, para que a gente possa dar continuidade no trabalho’.

A última aparição de Rodriguinho junto com o Bahia será nesta quinta-feira, quando o Esquadrão de Aço mede forças com o Santos, na Arena Fonte Nova.