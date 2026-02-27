Capa Jornal Amazônia
Elano acerta rescisão com o Guarani para ser gerente geral das categorias de base do Santos

Com a chegada de Elano, o presidente Marcelo Teixeira terá de definir qual será o cargo do também ex-ídolo santista Leo

Estadão Conteúdo

A queda do Guarani na Copa do Brasil, após empate por 1 a 1 com o Castanhal, fora e casa, e derrota nos pênaltis por 5 a 3, foi o último ato de Elano no clube. O coordenador técnico está se transferindo ao Santos para assumir a gerência geral das categorias de base.

Elano Blumer jamais escondeu que seu sonho era seguir na carreira de treinador após a aposentadoria dos gramados. Mas se firmou como gestor/diretor após alguns altos e baixos na beira do campo e agora terá a responsabilidade de gerenciar a formação dos Meninos da Vila.

O Guarani anunciou nesta sexta a rescisão com o profissional, no clube desde maio de 2025, de maneira amigável após formalizar a demissão de toda sua comissão técnica. "O Guarani Futebol Clube comunica que o coordenador técnico Elano Blumer deixa as suas funções em comum acordo com a diretoria. Agradecendo pelos serviços prestados, empenho e dedicação demonstrados durante o período no Brinco de Ouro, o Guarani deseja sucesso na continuidade da trajetória pessoal e profissional."

Elano ainda não foi oficializado na Vila Belmiro. Mas retorna ao clube após brilhar como jogador, conquistando dois títulos do Brasileirão em 2002 e 2004, e depois a Libertadores de 2011 ao lado do amigo Neymar.

Com a chegada de Elano, o presidente Marcelo Teixeira terá de definir qual será o cargo do também ex-ídolo santista Leo, atualmente atuando como coordenador de transição entre a base e o profissional. É possível que se forme uma parceria entre o ex-meia e o ex-lateral.

