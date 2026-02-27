Elano acerta rescisão com o Guarani para ser gerente geral das categorias de base do Santos Com a chegada de Elano, o presidente Marcelo Teixeira terá de definir qual será o cargo do também ex-ídolo santista Leo Estadão Conteúdo 27.02.26 11h13 A queda do Guarani na Copa do Brasil, após empate por 1 a 1 com o Castanhal, fora e casa, e derrota nos pênaltis por 5 a 3, foi o último ato de Elano no clube. O coordenador técnico está se transferindo ao Santos para assumir a gerência geral das categorias de base. Elano Blumer jamais escondeu que seu sonho era seguir na carreira de treinador após a aposentadoria dos gramados. Mas se firmou como gestor/diretor após alguns altos e baixos na beira do campo e agora terá a responsabilidade de gerenciar a formação dos Meninos da Vila. O Guarani anunciou nesta sexta a rescisão com o profissional, no clube desde maio de 2025, de maneira amigável após formalizar a demissão de toda sua comissão técnica. "O Guarani Futebol Clube comunica que o coordenador técnico Elano Blumer deixa as suas funções em comum acordo com a diretoria. Agradecendo pelos serviços prestados, empenho e dedicação demonstrados durante o período no Brinco de Ouro, o Guarani deseja sucesso na continuidade da trajetória pessoal e profissional." Elano ainda não foi oficializado na Vila Belmiro. Mas retorna ao clube após brilhar como jogador, conquistando dois títulos do Brasileirão em 2002 e 2004, e depois a Libertadores de 2011 ao lado do amigo Neymar. Com a chegada de Elano, o presidente Marcelo Teixeira terá de definir qual será o cargo do também ex-ídolo santista Leo, atualmente atuando como coordenador de transição entre a base e o profissional. É possível que se forme uma parceria entre o ex-meia e o ex-lateral. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Futebol Copa do Brasil Gaurani Elano Santos FC COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Mesmo sem vencer no Brasileirão, Remo é o time da Série A com menos derrotas em 2026 Apesar da marca positiva, a equipe azulina tem mais empates do que vitórias na temporada 27.02.26 12h31 Futebol Leão em contradição de resultados 27.02.26 12h03 futebol Com 'casadinha', Remo inicia venda de ingressos para a final do Parazão contra o Paysandu Clube azulino faz promoção para incentivar torcedores a lotarem o Lado A do Mangueirão na final do Campeonato Paraense 27.02.26 11h27 futebol Primeiro Re-Pa da final do Parazão terá segurança reforçada com mais de 1.600 agentes Jogo de ida da decisão do Campeonato Paraense entre Remo e Paysandu ocorre no próximo domingo (1º), no Mangueirão 27.02.26 10h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Primeiro Re-Pa da final do Parazão terá segurança reforçada com mais de 1.600 agentes Jogo de ida da decisão do Campeonato Paraense entre Remo e Paysandu ocorre no próximo domingo (1º), no Mangueirão 27.02.26 10h08 futebol Neymar se envolve em confusão com volante do Vasco durante jogo no Brasileirão Jogadores discutiram durante o primeiro tempo do jogo entre o Peixe e o Gigante da Colina, pelo Brasileirão, e levaram cartão amarelo 27.02.26 9h11 FUTEBOL Filipe Luís diz que Flamengo 'fez grande jogo' com o Lanús e é xingado: 'Vai tomar no c...' Treinador do Flamengo admitiu, porém, que o time não vive seu melhor momento 27.02.26 9h37 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Alemão e Premier League movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.02.26 7h00