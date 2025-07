Efetivo, Mirassol decide no primeiro tempo, vence o Ceará e amplia sequência no Brasileirão

O Mirassol continua surpreendendo em sua primeira participação na elite do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, a vítima foi o Ceará, superado por 2 a 0, pela 16ª rodada, mesmo jogando na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Chico da Costa e Negueba marcaram os gols dos paulistas. O que chamou a atenção foi o número de finalizações de cada time. Os cearenses tiveram 22 chutes contra apenas quatro dos paulistas.

O Mirassol agora está há sete jogos invicto, sendo cinco vitórias e dois empates. São dois triunfos seguidos, pois bateu o Santos por 3 a 0 na última rodada. Com isso, chegou a 24 pontos, na luta por vaga na Libertadores, mesmo com dois jogos atrasados, diante de Botafogo e Fluminense. Já o Ceará amargou a terceira derrota seguida, já que vinha de reveses diante de Corinthians e Internacional, ambos por 1 a 0, estacionado nos 18 pontos.

O Ceará conseguiu várias finalizações no primeiro tempo, mas o Mirassol foi mais efetivo. Nos primeiros minutos, os cearenses chegaram duas vezes com Pedro Raul, ambas de cabeça: Walter defendeu sem dar rebote na primeira e, na segunda, precisou espalmar.

Na primeira chegada do Mirassol, porém, o gol saiu. Após cruzamento baixo da direita, Chico da Costa apareceu para chutar de primeira, no cantinho, para vencer Bruno Ferreira. Foi o terceiro gol do atacante em três jogos pelo clube paulista.

Pouco depois, aos 21, o Mirassol ficou ainda mais tranquilo ao ampliar o placar em seu segundo chute a gol. Após cobrança de falta, ele acompanhou bem dentro da área e ficou com o rebote. Com chute forte de primeira, ele acertou o cantinho para fazer 2 a 0.

Na chance mais perigosa do Ceará, Pedro Raul apareceu novamente. Ele dominou de costas dentro da área, girou bem e chutou forte, mas a bola foi no meio do gol, facilitando defesa de Walter. O primeiro tempo terminou com dez finalizações do Ceará contra duas do Mirassol.

Na volta para o segundo tempo, o Ceará se portou de forma mais ofensiva, mas pouco ameaçava o gol do Mirassol, bem postado defensivamente. Em um dos chutes de Pedro Raul, ele bateu colocado dentro da área, mas a bola subiu demais. O Mirassol tentou explorar um contra-ataque ou outro, mas estava mais preocupado com a defesa.

Aos 33 minutos, o Ceará balançou a rede com Aylon após cobrança de falta. Entretanto, o VAR chamou o árbitro, que viu participação em posição de impedimento de Fernandinho. Assim, o gol foi anulado. O Ceará seguiu com a pressão no fim, mas não conseguiu marcar.

Os dois times voltam a campo no próximo fim de semana pela 17ª rodada. No sábado, às 18h30, o Mirassol recebe o Vitória no José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP). No domingo, às 16h, é a vez do Ceará visitar o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 X 2 MIRASSOL

CEARÁ - Bruno Ferreira; Rafael Ramos (Bruno Tubarão), Marllon, Willian Machado e Nicolas; Fernando Sobral (Lourenço), Diego (Matheus Araújo) e Lucas Mugni (Aylon); Galeano (Fernandinho), Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé.

MIRASSOL - Walter; Daniel Borges, Gabriel Knesowitsch, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Roni), Danielzinho e Gabriel (Chico Kim); Chico da Costa (Cristian), Alesson (Edson Carioca) e Negueba (Matheus Bianqui). Técnico: Rafael Guanaes.

GOLS - Chico da Costa, aos 15, e Negueba, aos 21 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Ferreira e Aylon (Ceará); Walter, Danielzinho e Gabriel (Mirassol).

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).